16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar yeni ölümüyle Show TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz Kuşağında Sevcan'la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken akşam ise Show TV'nin yeni dizisi Cam Tavanlar 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 13:00'da Sevcan'la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken 15:15'te Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise ilk bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizi Cam Tavanlar yeni bölümüyle Show TV ekranlarında oluyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...
16 HAZİRAN 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:15 Cam Tavanlar
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
22:15 Cam Tavanlar