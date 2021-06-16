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16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar yeni ölümüyle Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz Kuşağında Sevcan'la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken akşam ise Show TV'nin yeni dizisi Cam Tavanlar 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...

16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar yeni ölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 13:00'da Sevcan'la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken 15:15'te Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise ilk bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizi Cam Tavanlar yeni bölümüyle Show TV ekranlarında oluyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...

16 HAZİRAN 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:15 Cam Tavanlar

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

22:15 Cam Tavanlar

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