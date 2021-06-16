16 Haziran 2021 Çarşamba su kesintisi İSKİ, ASKİ, İSU, İZSU | Sular ne zaman gelecek İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli?

İSKİ, ASKİ, İSU, İZSU 16 Haziran 2021 Çarşamba günü su kesinti programını paylaştı. Bugün bir çok mahallede sular kesiliyor. İşte mahalle mahalle ilçe ilçe su kesintilerinin yaşandığı yerler ve suların geleceği saatler...

16 HAZİRAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Dizdariye Mah,Fatih Mah,Pınartepe Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.06.2021 16:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.06.2021 09:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.06.2021 08:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.06.2021 09:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Küçükkılıçlı Mah,Kurfallı Mah,Küçüksinekli Mah,Sinekli Mah,Seymen Mah,Kadıköy Mah,Bekirli Mah,Akören Mah,Büyükkılıçlı Mah,Gazitepe Mah,Fenerköy Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı

Açıklama : Danamandıra-Celaliye Mevcut 400 Mm İsale Hattın,Yeni Yapılan 700 Mm İsale Hattına Bağlantı Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.

Başlama Tarihi : 16.06.2021 10:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.06.2021 08:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

16 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİSİ! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 16.06.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2021 12:30:00

Detay: ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI HACIKARA MAHALLESİ TABAKLAR CADDESİ VE BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMI SAAT 12:00'YE KADAR SULAR KESİLMİŞTİR

Etkilenen Yerler: HACIKARA MAHALLESİ TABAKALAR CADDESİ VE BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 15.06.2021 23:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2021 10:00:00

Detay: Yenimahalle Ostim osb 1148 sok içi pe100_ø110 içme suyu dagitim hattinda oluşan ariza calişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmiştir

Etkilenen Yerler: Ostim osb 1148 sok ve civarı

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 16.06.2021 10:15:00

Tamir Tarihi: 16.06.2021 13:45:00

Detay: NALLIHAN İLÇESİ YAZI MAHALLESİ NAR SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM HATTI ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ - HACIBEY MAHALLESİ - YAZI MAHALLESİ - ALİAĞA MAHALLESİ - NASUHPAŞA MAHALLESİ

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 16.06.2021 10:15:00

Tamir Tarihi: 16.06.2021 13:45:00

Detay: NALLIHAN İLÇESİ YAZI MAHALLESİ NAR SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM HATTI ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.(PVC 75 HAT)

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ - HACIBEY MAHALLESİ - YAZI MAHALLESİ - ALİAĞA MAHALLESİ - NASUHPAŞA MAHALLESİ

KAZAN

Arıza Tarihi: 16.06.2021 10:30:00

Tamir Tarihi: 16.06.2021 12:30:00

Detay: Kahramankazan İlçesi, Atatürk Mahallesi, Güzel Sokak içerisindeki PVC hattındaki içme suyu şebeke hattında oluşan arızasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi; Güzel Sokak, Mehpare Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Toros Sokak ve Çevresi

POLATLI

Arıza Tarihi: 16.06.2021 10:30:00

Tamir Tarihi: 16.06.2021 14:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Fatih Mahallesi Zemzem Sokakta oluşan arızadan dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü

KALECİK

Arıza Tarihi: 16.06.2021 10:20:00

Tamir Tarihi: 16.06.2021 16:00:00

Detay: KALECİK CUMA SARAY MAHALLESİ HÜSEYİN SAĞIRKAYA BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN Q 110 LUK ASBEST BORUDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.TAHMİNİ SU VERİLME SAATİ 16:00

Etkilenen Yerler: HALİLAĞA TABAKHANE MAHALLESİ AHİLER YENİCE MAHALLESİ YENİDOĞAN YEŞİLYURT MAHALLESİ CUMA SARAY MAHALLESİ TAMAMINA

POLATLI

Arıza Tarihi: 16.06.2021 10:45:00

Tamir Tarihi: 16.06.2021 15:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Volkan Sokakta Doğalgaz hat döşemesi yapan firma Şebeke hattına verdiği arızadan dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bağevleri Bir Bölümü

16 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİSİ! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

16 HAZİRAN KOCAELİ SU KESİNTİSİ! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

GÖLCÜK

Deniz Evler Mah.

16/06/2021 10:17:29 ile 16/06/2021 12:00:34 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.