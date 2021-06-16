16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı |Milliler, Galler ile karşılaşacak! UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Türkiye-Galler" TRT 1'de TRT 1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 06:40'da Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programı ekranda olurken 18:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Türkiye-Galler" yayınlanacak. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre" karşılaşması TRT 1 ekranında olacak. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

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TRT 1 yayın akışı merak ediliyor. 18:20'de Kupa Akşamı ekranlarda olurken hemen ardından A Millli Takım ve Galler karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-İsviçre" maçı ekranlarda yer alıyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı... 16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 08:05Vuslat 11:00 Tozkoparan 12:30 Kalk Gidelim 15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Finlandiya-Rusya" (Canlı) 18:00 Ana Haber (Canlı) 18:15 Doğrusu Ne? 18:20 Kupa Akşamı (Canlı) 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Türkiye-Galler" (Canlı) 21:00 Kupa Akşamı (Canlı) 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre" (Canlı) TRT 1TRT 1 Yayın akışı