16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı |Milliler, Galler ile karşılaşacak! UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Türkiye-Galler" TRT 1'de
TRT 1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 06:40'da Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programı ekranda olurken 18:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Türkiye-Galler" yayınlanacak. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre" karşılaşması TRT 1 ekranında olacak. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
TRT 1 yayın akışı merak ediliyor. 18:20'de Kupa Akşamı ekranlarda olurken hemen ardından A Millli Takım ve Galler karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-İsviçre" maçı ekranlarda yer alıyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:05Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:30 Kalk Gidelim
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Finlandiya-Rusya" (Canlı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:15 Doğrusu Ne?
18:20 Kupa Akşamı (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Türkiye-Galler" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre" (Canlı)