16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Evliya Çelebi TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Evliya Çelebi izleyici karşısına çıkıyor...

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TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde 20:00 Evliya Çelebi TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı... 16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58 İstiklal Marşı 05:00 Anadolu Arkeolojisi 05:30 Geri Dönüşen Sanat 05:50 Randevu 06:00 Sinema + 06:30 Hayat Sanat 07:00 Opera Dünyası 07:30 Belgesel: Para 08:00 Kelimeler ve Şeyler 09:00 Eskici 09:30 Muasır 10:00 Geziyorum 10:30 Nakkaşın Fırçası 11:00 Düşüncenin Seyir Defteri 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 Sarayın Lezzetleri 16:00 Tarih Söyleşileri 17:00 Kısa Bir Ara 17:15 Aramızda Müzik Var 18:00 Hayat Sanat 18:30 Koleksiyoner 19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 20:00 Evliya Çelebi 20:30 Anjelika Akbar İle Sesler 21:00 Yerli Sinema : Çınar 22:45 Kısa Bir Ara 23:00 Edebiyat Söyleşileri 00:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 00:30 Hayat Sanat 01:00 Yerli Sinema : Çınar 02:45 Fotoğraflar 03:00 Edebiyat Söyleşileri 04:00 İzler Suretler 04:20 Renkler 04:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar trt2yayın akışı