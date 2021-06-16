16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Evliya Çelebi TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Evliya Çelebi izleyici karşısına çıkıyor...
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde 20:00 Evliya Çelebi TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...
16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Anadolu Arkeolojisi
05:30 Geri Dönüşen Sanat
05:50 Randevu
06:00 Sinema +
06:30 Hayat Sanat
07:00 Opera Dünyası
07:30 Belgesel: Para
08:00 Kelimeler ve Şeyler
09:00 Eskici
09:30 Muasır
10:00 Geziyorum
10:30 Nakkaşın Fırçası
11:00 Düşüncenin Seyir Defteri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Sarayın Lezzetleri
16:00 Tarih Söyleşileri
17:00 Kısa Bir Ara
17:15 Aramızda Müzik Var
18:00 Hayat Sanat
18:30 Koleksiyoner
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Evliya Çelebi
20:30 Anjelika Akbar İle Sesler
21:00 Yerli Sinema : Çınar
22:45 Kısa Bir Ara
23:00 Edebiyat Söyleşileri
00:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
00:30 Hayat Sanat
01:00 Yerli Sinema : Çınar
02:45 Fotoğraflar
03:00 Edebiyat Söyleşileri
04:00 İzler Suretler
04:20 Renkler
04:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar