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  3. 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Evliya Çelebi TRT 2'de

16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Evliya Çelebi TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Evliya Çelebi izleyici karşısına çıkıyor...

16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Evliya Çelebi TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde 20:00 Evliya Çelebi TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Anadolu Arkeolojisi

05:30 Geri Dönüşen Sanat

05:50 Randevu

06:00 Sinema +

06:30 Hayat Sanat

07:00 Opera Dünyası

07:30 Belgesel: Para

08:00 Kelimeler ve Şeyler

09:00 Eskici

09:30 Muasır

10:00 Geziyorum

10:30 Nakkaşın Fırçası

11:00 Düşüncenin Seyir Defteri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Sarayın Lezzetleri

16:00 Tarih Söyleşileri

17:00 Kısa Bir Ara

17:15 Aramızda Müzik Var

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Evliya Çelebi

20:30 Anjelika Akbar İle Sesler

21:00 Yerli Sinema : Çınar

22:45 Kısa Bir Ara

23:00 Edebiyat Söyleşileri

00:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

00:30 Hayat Sanat

01:00 Yerli Sinema : Çınar

02:45 Fotoğraflar

03:00 Edebiyat Söyleşileri

04:00 İzler Suretler

04:20 Renkler

04:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

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