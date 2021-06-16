16 Haziran 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Survivor 2021 TV8'de

TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 16 Haziran 2021 Çarşamba TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 13:15'te Doya Doya Moda ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yarışma Survivor 2021 izleyici karşısına çıkıyor...

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor 2021