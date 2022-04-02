16 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
16 Haziran 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 16 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 16 Haziran 2022 Perşembe maç programı...
16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Haziran 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
10:00
Türkiye Futbol Federasyonu
Seçimli Genel Kurul
Smart Spor HD, beIN Sports Haber, Spor Smart
17:00
Gagra - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00
Lokomotif Tiflis - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00
Samgurali - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Torpedo Kutaisi - Bolnisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube,
22:00
Botafogo RJ - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Cruzeiro - Ponte Preta
Brezilya Serie B
Bilyoner TV