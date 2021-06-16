16 Haziran Altın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın... 16 Haziran 2021 Çarşamba gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İlgiyle takip edilen altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Çeyrek altın 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gününde saat 08.58'de 828 TL'den satılıyor. İşte tam altın, gram altın, çeyrek altın alış ve satış fiyatları.

1 21 Önemli yatırım aracı olan altın fiyatlarında saatlik değişim gerçekleşebilmektedir. Gün içerisinde milyonlarca vatandaş altın alım satımı yapmadan önce güncel fiyatları araştırıyor. İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba altın fiyatları.