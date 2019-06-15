16 Haziran Atv hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı
16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yaza damgasını vuracak olan dizilerden hangileri yayınlanacak? 16 Haziran Pazar günü kanallarda hangi diziler hangi programlar yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde..
16 Haziran bugün hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı Eski bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Haziran Pazar işte Kanal D yayın akışı....
16 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv hafta sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi Tv
12:15 Can Evim
15:30 Kimse Bilmez
19:00 Hafta Sonu Atv haber
20:00 Babam -Yerli Sinema
22:35 Son Vurgun - Yabancı Sinema
ATV’nin sahibi kim?
Genç kuşağın çocukluk çağından beri gayet iyi bildiği, Türkiye’nin önde gelen kanallarından olan ATV, 12 Temmuz 1993 yılında test yayınına başlayarak kurulmuştur. Kanal, normal yayın hayatına ise birkaç ay sonra; 9 Eylül 1993 yılında başlamıştır. ATV’nin kurucusu Dinç Bilgin olsa da; günümüze gelinceye kadar sık sık el değiştirmiş ve çeşitli değişikliklere uğramıştır.
ATV’yi kim kurdu?
Aslına bakarsak; en başta ATV’nin kuruluşuna öncü olan üç grup vardı. Dinç Bilgin (Bilgin Grubu), Hüznü Özyeğin (Fiba) ve Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Grubu).. Bu üç oluşumun meydana getirdiği Satel adlı şirket ile ATV’nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Fakat daha sonra Özyeğin; hisselerini iki ortağa devrederek ATV’den ayrıldı. Çünkü tüm zamanını ve enerjisini Finansbank’ın büyümesine vermek istiyordu. Böylece Satel grubunu Bilgin ve Çukurova olmak üzere iki grup yönetmeye başladı. İlerleyen zamanda bu iki grup arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucunda Dinç Bilgin bir şekilde ATV’de kontrolü eline aldı, tüm isim haklarını Merkez Yayıncılık’a devretti ve kanal bu şekilde yayın hayatına devam etti.
ATV frekansı:
–Türksat 4A: 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)
–DFH network: 1. Kanal
–Türksat TKGS: 2. Kanal (HD), 670. Kanal (SD)
–D-Smart: 25. Kanal (SD/HD)
–Digitürk: 25. Kanal (SD), 325. Kanal (HD)
–Filbox: 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)
–Kablo TV: S 7 (SD)
Teledünya: 7. Kanal (SD), 24. Kanal (SD)
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