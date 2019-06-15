16 Haziran Atv hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı

16 Haziran bugün hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı Eski bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Haziran Pazar işte Kanal D yayın akışı....

16 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv hafta sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi Tv

12:15 Can Evim

15:30 Kimse Bilmez

19:00 Hafta Sonu Atv haber

20:00 Babam -Yerli Sinema

22:35 Son Vurgun - Yabancı Sinema

ATV’nin sahibi kim?

Genç kuşağın çocukluk çağından beri gayet iyi bildiği, Türkiye’nin önde gelen kanallarından olan ATV, 12 Temmuz 1993 yılında test yayınına başlayarak kurulmuştur. Kanal, normal yayın hayatına ise birkaç ay sonra; 9 Eylül 1993 yılında başlamıştır. ATV’nin kurucusu Dinç Bilgin olsa da; günümüze gelinceye kadar sık sık el değiştirmiş ve çeşitli değişikliklere uğramıştır.

ATV’yi kim kurdu?

Aslına bakarsak; en başta ATV’nin kuruluşuna öncü olan üç grup vardı. Dinç Bilgin (Bilgin Grubu), Hüznü Özyeğin (Fiba) ve Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Grubu).. Bu üç oluşumun meydana getirdiği Satel adlı şirket ile ATV’nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Fakat daha sonra Özyeğin; hisselerini iki ortağa devrederek ATV’den ayrıldı. Çünkü tüm zamanını ve enerjisini Finansbank’ın büyümesine vermek istiyordu. Böylece Satel grubunu Bilgin ve Çukurova olmak üzere iki grup yönetmeye başladı. İlerleyen zamanda bu iki grup arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucunda Dinç Bilgin bir şekilde ATV’de kontrolü eline aldı, tüm isim haklarını Merkez Yayıncılık’a devretti ve kanal bu şekilde yayın hayatına devam etti.

ATV frekansı:

–Türksat 4A: 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)

–DFH network: 1. Kanal

–Türksat TKGS: 2. Kanal (HD), 670. Kanal (SD)

–D-Smart: 25. Kanal (SD/HD)

–Digitürk: 25. Kanal (SD), 325. Kanal (HD)

–Filbox: 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)

–Kablo TV: S 7 (SD)

Teledünya: 7. Kanal (SD), 24. Kanal (SD)