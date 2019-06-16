16 Haziran bugün hangi diziler var? |16 Haziran Pazar yayın akışı 16 Haziran Pazar kanallarda neler var? ? 16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Kanallar da yayın akışında neler olacak? 16 Haziran Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

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16 Haziran Pazar kanallarda neler var? ? 16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Kanallar da yayın akışında neler olacak? 16 Haziran Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı 16 Haziran bugün hangi diziler var? 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Her Yerde Sen 13.45 The Taste Türkiye 15.15 Yaparsın Aşkım 19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Tarihi Buluşma 00.30 TOLG SHOW 16 HAZİRAN PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Afili Aşk 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Son Moda 15:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 16:00 Benimle Söyle 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu 16 HAZİRAN PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 07:00 Oynat Bakalım



08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm



09:45 Jet Sosyete



12:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar



15:00 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı



17:15 Arkadaşımın Hoşgeldin



20:00 Survivor Türkiye - Yunanistan / Yeni Bölüm



00:15 Survivor Ekstra / Canlı 16 HAZİRAN PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI 07:30 Atv hafta sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi Tv 12:15 Can Evim 15:30 Kimse Bilmez 19:00 Hafta Sonu Atv haber 20:00 Babam -Yerli Sinema 22:35 Son Vurgun - Yabancı Sinema 06:25 Beni Böyle Sev 09:00 Diriliş "Ertuğrul" 11:50 Enine Boyuna 13:00 Kalk Gidelim 16:00 Tek Yürek 16 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu 15:30 Kuaförüm Sensin 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Jungle 22:15 Yabancı Sinema 00:30 Rubato zamanı 19:00 Ana Haber 20:00 Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz" 22:30 Rastgele



