İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 16 Haziran bugün hangi diziler var? |16 Haziran Pazar yayın akışı

16 Haziran bugün hangi diziler var? |16 Haziran Pazar yayın akışı

16 Haziran Pazar kanallarda neler var? ? 16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Kanallar da yayın akışında neler olacak? 16 Haziran Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

16 Haziran bugün hangi diziler var? |16 Haziran Pazar yayın akışı

16 Haziran Pazar  kanallarda neler var? ? 16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Kanallar da yayın akışında neler olacak? 16 Haziran Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

16 Haziran bugün hangi diziler var?

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

08.30    Çalar Saat Hafta Sonu

11.15    Her Yerde Sen

13.45    The Taste Türkiye

15.15    Yaparsın Aşkım

19.00    Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00    Tarihi Buluşma

00.30    TOLG SHOW

16 HAZİRAN PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

07:00 Afili Aşk

09:45 Magazin D Pazar

13:00  Arda ile Omuz Omuza

14:00 Son Moda

15:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

16:00 Benimle Söyle

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

16 HAZİRAN PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

07:00  Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45  Jet Sosyete

12:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar

15:00  Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı

17:15  Arkadaşımın Hoşgeldin

20:00  Survivor Türkiye - Yunanistan / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

16 HAZİRAN PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv hafta sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi Tv

12:15 Can Evim

15:30 Kimse Bilmez

19:00 Hafta Sonu Atv haber

20:00 Babam -Yerli Sinema

22:35 Son Vurgun - Yabancı Sinema

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

06:25 Beni Böyle Sev

09:00 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kalk Gidelim

16:00 Tek Yürek

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

15:30 Kuaförüm Sensin

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Jungle

22:15 Yabancı Sinema

00:30 Rubato zamanı

19:00 Ana Haber

20:00 Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz"

22:30 Rastgele

HABERE YORUM KAT