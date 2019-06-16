16 Haziran bugün hangi diziler var? |16 Haziran Pazar yayın akışı
16 Haziran Pazar kanallarda neler var? ? 16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Kanallar da yayın akışında neler olacak? 16 Haziran Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
16 Haziran Pazar kanallarda neler var? ? 16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Kanallar da yayın akışında neler olacak? 16 Haziran Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
16 Haziran bugün hangi diziler var?
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Her Yerde Sen
13.45 The Taste Türkiye
15.15 Yaparsın Aşkım
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Tarihi Buluşma
00.30 TOLG SHOW
16 HAZİRAN PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Son Moda
15:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
16:00 Benimle Söyle
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
16 HAZİRAN PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Jet Sosyete
12:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar
15:00 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı
17:15 Arkadaşımın Hoşgeldin
20:00 Survivor Türkiye - Yunanistan / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
16 HAZİRAN PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
16 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv hafta sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi Tv
12:15 Can Evim
15:30 Kimse Bilmez
19:00 Hafta Sonu Atv haber
20:00 Babam -Yerli Sinema
22:35 Son Vurgun - Yabancı Sinema
06:25 Beni Böyle Sev
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Kalk Gidelim
16:00 Tek Yürek
16 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:30 Kuaförüm Sensin
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Jungle
22:15 Yabancı Sinema
00:30 Rubato zamanı
19:00 Ana Haber
20:00 Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz"
22:30 Rastgele
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