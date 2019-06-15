16 Haziran Fox Tv hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı

16 Haziran bugün hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı Eski bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yayınlanacak mı? Fox Tv'de hangi diziler var? İşte 16 Haziran Pazar işte Fox Tv yayın akışı....

16 HAZİRAN PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Her Yerde Sen

13.45 The Taste Türkiye

15.15 Yaparsın Aşkım

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Tarihi Buluşma

00.30 TOLG SHOW

FOX TV NE ZAMAN KURULDU?

Kim Kurdu : Rupert Murdoch 24 Şubat 2007 tarihinde News Corporation şirketinin sahibi Rupert Murdoch tarafından kurulan Fox TV, Türkiye’de de yayın yapmakta olan bir televizyon kanalıdır.

İhlas Holding’in yayın kuruluşlarından biri olan TGRT’nin yayın ve isim haklarını devretmesi ile yayıncılık hayatına başlayan kanalık dili Türkçe’dir. 2013 yılı itibariyle ‘’Ailemizin Ekran’’ sloganı ile hedef kitlesine seslenen Fox Tv’nin genel merkezi Zeytinburnu’da yer almaktadır.

Tüm türkiye’de normal anten üzerinden izlenebilmekte olan kanalın kardeş kanalları Fox Life, Fox Crime ve Fox Sports gibi uzantılara sahiptir.

Teledünya üzerinde 29. Kanal tarafından gösterilmekte olan Fox’un 16:9 resim formatı ile yayınlanmakta olduğu bilinmektedir. Kanalın eski adı TGRT’dir.

FOX TV FREKANS

FOX TV HD Uydu frekansı 2019 (şifresiz)FOX TV HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan FOX TV HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: FOX TV HD

Uydu: TürksatFrekans: 12328

Sembol Oranı: 6666

Polarizasyon: H - Yatay

TRFEC: 2/3

FOX TV HD Nasıl İzlerim?

FOX TV HD kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.