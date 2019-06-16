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16 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

10.00 Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

16 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

10.00 Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

17.00 EYÜP KARADAYI son yolculuğuna uğurlanacak

Eyüp Karadayı'nın cenazesi, İstanbul Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ

Başkent kulübünün olağan genel kurulu toplanacak.

VOLEYBOL

18.10 A Milli Erkek Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Letonya ile karşı karşıya gelecek.

COPA AMERİKA

01.00 Arjantin - Kolombiya

22.00 Paraguay - Katar

DHA

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