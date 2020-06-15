16 Haziran Salı yayın akışı| 16 Haziran bugün hangi diziler var?
16 Haziran Salı kanallarda neler var? 9 Haziran Salı günü yayın akışı internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? İşte,16 Haziran Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...
16 Haziran Salı yayın akışı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Özellikle Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi sorular trend aramalar arasına girdi. Bizde sizler için 16 Haziran Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı listesini hazırladık..
16 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Dizilerin yeni bölümlerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 Haziran Salı ATV Yayın Akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maça Doğru
20:45 Fenerbahçe - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Rövanş Maçı
22:45 Gençliğim Eyvah
16 Haziran Salı KANAL D Yayın Akışı
- 07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:45 Hekimoğlu
16 Haziran Salı STAR TV Yayın Akışı
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Bıçkın
21:45 Ketenpere
16 Haziran Salı SHOW TV Yayın Akışı
- 06:00 Psi Yedili
- 08:00 Kendine İyi Bak
- 09:30 Zahide Yetiş’le
- 12:30 Kuaförüm Sensin
- 16:00 Pis Yedili
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
16 Haziran Salı FOX TV Yayın Akışı
- 07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Gardırop Savaşları
14:00 Temizlik Benim İşim
15:30 Temizlik Benim İşim
16:45 Mucize Doktor
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Beş Milyoncuk Bırç Verir Misin?
21:45 Anamız Var
23:30 Organik Aşk Hikayeleri
16 Haziran Salı TV8 Yayın Akışı
- 06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Lezzet Düşkünleri
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survior Panaroma
20:00 Survivor
16 Haziran Salı TRT1 Yayın Akışı
- 06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:15 Sağlıklı Mutfak
07:15 Aslan Ailem
10:10 Tozkoparan
11:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
13:00 Elimi Bırakma
16:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"
22:25 Yabancı Sinema "Baba 2"
KANAL 7 16 HAZİRAN 2020 SALI YAYIN AKIŞI
- 06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda Masalı
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Cehennem Silahı 2
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