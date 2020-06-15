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16 Haziran Salı  yayın akışı| 16 Haziran bugün hangi diziler var?

16 Haziran Salı kanallarda neler var? 9 Haziran Salı günü yayın akışı internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? İşte,16 Haziran Salı  Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

16 Haziran Salı  yayın akışı| 16 Haziran bugün hangi diziler var?

16 Haziran Salı yayın akışı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Özellikle Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi sorular trend aramalar arasına girdi. Bizde sizler için 16 Haziran Salı  Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı listesini hazırladık..

16 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Dizilerin yeni bölümlerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Haziran 2020 Pazartesi  Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı… 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Haziran Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Maça Doğru
    20:45 Fenerbahçe - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Rövanş Maçı
    22:45 Gençliğim Eyvah

 

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Haziran Salı KANAL D Yayın Akışı

  • 07:00 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    10:45 Aşk-ı Memnu
    13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    15:45 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Çarkıfelek
    22:45 Hekimoğlu

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Haziran Salı  STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:20 Evde Hareket Zamanı
    10:10 Benim Tatlı Yalanım
    13.30 Yüksek Sosyete
    16:00 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Bıçkın
    21:45 Ketenpere

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Haziran Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 06:00 Psi Yedili
  • 08:00 Kendine İyi Bak
  • 09:30 Zahide Yetiş’le
  • 12:30 Kuaförüm Sensin
  • 16:00 Pis Yedili
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Haziran Salı FOX TV Yayın Akışı

  • 07:15 Çalar Saat
    10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Gardırop Savaşları
    14:00 Temizlik Benim İşim
    15:30 Temizlik Benim İşim
    16:45 Mucize Doktor
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Beş Milyoncuk Bırç Verir Misin?
    21:45 Anamız Var
    23:30 Organik Aşk Hikayeleri

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Haziran Salı TV8 Yayın Akışı

  • 06:30 Oynat Bakalım
    07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
    10:00 Lezzet Düşkünleri
    12:30 Doya Doya Moda
    16:30 Survior Panaroma
    20:00 Survivor

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 Haziran Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
    06:15 Sağlıklı Mutfak
    07:15 Aslan Ailem
    10:10 Tozkoparan
    11:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
    13:00 Elimi Bırakma
    16:00 Ege'nin Hamsisi
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"
    22:25 Yabancı Sinema "Baba 2"

 

KANAL 7 16 HAZİRAN 2020 SALI YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Kanal 7'de Sabah 
    07:45 Sevda Masalı
    09:00 İnadım İnat
    10:30 Elif
    11:40 Mihrali
    12:45 Mutfağım Şahane
    14:30 Yemin
    16:10 Masum
    18:00 Ana Haber
    19:00 Kördüğüm
    21:00 Aşk Bir Rüya
    22:45 Cehennem Silahı 2

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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