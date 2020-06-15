16 Haziran Salı  yayın akışı| 16 Haziran bugün hangi diziler var?

16 Haziran Salı yayın akışı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Özellikle Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi sorular trend aramalar arasına girdi. Bizde sizler için 16 Haziran Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı listesini hazırladık..

16 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Dizilerin yeni bölümlerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

16 Haziran Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maça Doğru

20:45 Fenerbahçe - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Rövanş Maçı

22:45 Gençliğim Eyvah

16 Haziran Salı KANAL D Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:45 Hekimoğlu

16 Haziran Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Bıçkın

21:45 Ketenpere

16 Haziran Salı SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş’le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

16 Haziran Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Gardırop Savaşları

14:00 Temizlik Benim İşim

15:30 Temizlik Benim İşim

16:45 Mucize Doktor

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Beş Milyoncuk Bırç Verir Misin?

21:45 Anamız Var

23:30 Organik Aşk Hikayeleri

16 Haziran Salı TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Lezzet Düşkünleri

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survior Panaroma

20:00 Survivor

16 Haziran Salı TRT1 Yayın Akışı

06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:15 Sağlıklı Mutfak

07:15 Aslan Ailem

10:10 Tozkoparan

11:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

13:00 Elimi Bırakma

16:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"

22:25 Yabancı Sinema "Baba 2"

KANAL 7 16 HAZİRAN 2020 SALI YAYIN AKIŞI