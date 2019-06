16 Haziran Show hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı

16 Haziran bugün hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı Eski bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Haziran Pazar işte Kanal D yayın akışı....

16 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

15:30 Kuaförüm Sensin

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Jungle

22:15 Yabancı Sinema

00:30 Rubato zamanı

SHOW TV NEDİR?

Show TV, Show Radyo ile birlikte, 1 Mart 1991'de Erol Aksoy, Dinç Bilgin ve Haldun Simavi tarafından Fransa'da kurulmuş ve yayınına Başka Bir Alem! sloganıyla bu ülke üzerinden başlamıştır. 1 Mart 1992 tarihinde de Türkiye'de yayın hayatına başlamıştır. Yayına başladığı ilk dönemlerde yayınlanmayan "Ana Haber Bülteni", aylar sonra ilk kez Mehmet Ali Birand tarafından 2 Mart 1992'de sunulmaya başlanmıştır. Kanal, Mart 1992'de Türkiye'ye de yayın yapmaya başlayınca, gerçek bir yayıncılık anlayışına girmiştir. Show TV bir dönem kardeş kanalı olan Cine5 ile birlikte Türk televizyonculuğuna yeni soluk ve heyecan getirmiştir.

1991 - 2002: Kanalın ilk genel müdürü Güneri Civaoğlu'ydu. "Ana Haber Bülteni"ni kanalın ilk dönemlerinde Gülgün Feyman, 1996 ve 2002 yılları arasında da Reha Muhtar sunmuş, Reha Muhtar bu sayede dönemin Show TV'sinin en bilindik simalarından biri haline gelmiştir. 1993 yılında Erol Aksoy ve Dinç Bilgin ile ortak girişimi, 1994 yılında Erol Aksoy, Dinç Bilgin ve Aydın Doğan ile ortak girişimi, 1995 yılında tekrar Erol Aksoy ve Dinç Bilgin ile ortak girişimi olmuştur. 1997 yılında Erol Aksoy'daydı. 1999 yılında Mehmet Emin Karamehmet tarafından satın alındı.

90'larda Arena adıyla yayınladıkları en iyi haber programının yayınlandığı tartışma programıyla büyük beğeni kazanan Show TV, yine 90'ların başında "kırmızı nokta" uygulamasıyla gece yarısı yayınlanan Tutti Frutti gibi programlarla erotik yayın yapmıştır. Bu erotik yayın daha sonradan RTÜK aracılığıyla kaldırılmış ve kaldırıldığı ilk aylarda, gece teletekst yayını ve ünlü yabancı dizilerin yayını yapılmıştır.

Show TV, yine 90'lı yıllarda Simpsonlar, Seinfeld, Sıkı Dostlar (Friends) , Dallas, Battlestar Galactica, Yalan Rüzgârı (The Young and the Restless), Roseanne, Power Rangers, S.W.A.T., Superboy ve The Rookies gibi pek çok yabancı dizinin tekrar bölümlerini gündüz ve geceyarısı kuşaklarında yayınlamıştır. Show TV; TRT ve Star TV'den sonra yayınladığı Bizimkiler, Sıdıka, Deli Yürek, Dadı, Örümcek, Şehnaz Tango, Küçük İbo, Zehirli Çiçek, Sırılsıklam, Canısı, Haşlama Taşlama, Bu Sevda Bitmez, İki Kız Kardeş, Mirasyediler, Hangimiz Eşek (Keko ile Eşeko), Gökkuşağı, Ana Kuzusu, Hemşerim, Ayşecik, Zirvedekiler ve Tatlı Hayat gibi yerli dizileriyle de büyük seyirci kitlesine sahip olmuştur.

Yarışma programlarında çığır açan Biri Bizi Gözetliyor'un 2000 yılında yayınlanan ilk sezonu Show TV'ye çok büyük reyting sağlamıştır.

Show TV ilk logosuyla, 90'lı yıllarda Türk insanının yaşamında önemli bir unsur olmuştur. Belgesel, müzik, sinema gibi yayınladıkları programların başlangıçlarındaki jenerikleriyle ve "O" harfinin içindeki renginin ve harfin şeklinin değişimiyle de akılda kalıcı kanallardan biri haline gelmiştir.

2002 - 2013

1 Ekim 2002 tarihinde Show TV, SHOW sözcüğünün "O" harfinin, gökkuşağı renklerindeki 12 yapraklı bir çiçeğin tam merkezinde bulunduğu yeni logosu ve yeni Esas Show bu Show! sloganıyla yeni yayın dönemine başlamıştır. Kanalın bu yeni döneminde Acun Ilıcalı, Serap Ezgü, Magic Necmi, Seda Sayan, Saba Tümer, Derya Baykal, Çağla Şikel ve Alişan gibi isimler, kanalın bu döneminin bilinen simalarından olmuşlardır. Serap Ezgü İle Biz Bize, Deryalı Günler gibi programlar da gündüz kuşağının izlenen programlarından olmuştur. Acun Firarda, kanalın 2000'lerde yayınlanan önemli gezi programlarından olmuştur.

Ekmek Teknesi, Tatlı Hayat, Hayat Bilgisi, Cennet Mahallesi, Dadı, Doktorlar ve Adını Feriha Koydum gibi beğenilen diziler başta olmak üzere günümüze dek toplam 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlayan Show TV, en çok farklı dizi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır. 2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi, yalnızca 2 bölüm yayınlanan Kurtlar Vadisi Terör (2007) ve yine 2007-2009 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizileri; çok büyük izlenme oranları almaya başlamış ve mafya/silah içeren diziler modasını başlatmışlar, ancak diziler yüzünden RTÜK tarafından kanala pek çok yasaklama getirilmiştir.

Var Mısın Yok Musun?, Survivor Türkiye - Yunanistan, Fear Factor, Wipe Out, Şarkı Söylemek Lazım, Buzda Dans, Yemekteyiz gibi yabancı ve Gelinim Olur Musun? tarzı yerli menşeîli Show TV yarışmaları, çok izlenmelerinin yanı sıra Türk televizyonculuğunda yeni bir sayfa açarak yarışma furyası dönemini başlatmışlardır. Show TV, aynı zamanda 25 yarışma ile en çok sayıda farklı yarışma programı yayınlamış Türk televizyon kanalıdır.

29 Eylül 2005 tarihinde Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapan Show Türk açılmıştır.

atv'nin el değiştirmesinden sonra kanalın yeni sahipleri ile uyum sorunu yaşayabileceklerini düşünen Ali Kırca ve diğer atv Haber çalışanlarının birçoğu, 31 Aralık 2007 tarihinde Show TV ile anlaşmışlar ve her zaman olduğu gibi "Show TV Ana Haber Bülteni"ni hafta içleri Ali Kırca sunmuştur. Hafta sonu haberlerini ise 31 Aralık 2007'den beri Korcan Karar sunmuştur. "Show TV Ana Haber Bülteni"nden sonra yayınlanan "Spor Sayfası" programını hafta içleri Melih Gümüşbıçak, hafta sonları Merve Toy, Ebru Gürsoy ve Birsu Eren sunmuştur. Siyaset Meydanı programını her Perşembe gecesi Ali Kırca sunmuştur. Show TV'nin seslendirme sanatçısı 2010 yılından itibaren Mehmet Onur'dur. Tuba Atav ise Korcan Karar'ın yerine hafta sonu haberlerini sunmaya başlamıştır. Hemen ardından 3 Eylül 2012'de 16:9 geniş ekranlı yayına geçmiştir.

2013 - günümüz: 18 Mayıs 2013 tarihinde kanalın sahibi olan Mehmet Emin Karamehmet'in, Cavit Çağlar ile İnterbank ile ilgili kredi ilişkilerinden kaynaklanan 455 milyon dolar nedeniyle TMSF tarafından Skyturk360, Lig TV Show TV, Digitürk, Alem FM, Lig Radyo, Akşam Gazetesi, Güneş Gazetesi ve BMC şirketlerine el konuldu.

Çukurova Medya Grubu, TMSF gözetiminde olmak üzere Show TV ve kardeş kanalları Show Türk ve Showmax'i 402 milyon dolara Ciner Medya Grubu'na sattı.

15 Haziran 2013'ten beri Show Haber'i hafta içleri Erhan Çelik sunmaktadır. hafta sonları ise Cansu Oyan sunmuştur. Ayrıca Show Kulüp'ün yayınına son verilmiştir. Kanalın yeni sezondaki yenilikleri nedeniyle Aşk Emek İster dizisini yayından kaldırmıştır. Ciner grubunun Show TV'ye ilk transferi Benim İçin Üzülme dizisi olmuştur. 5 Ağustos 2013'ten itibaren Hafta sonu haberlerini Pınar Erbaş sunmaktadır. 14 Aralık 2013 tarihinde ise FOX'tan Fatih Harbiye dizisini transfer etmiştir. Ece Üner ise Erhan Çelik'in yerine hafta içi haberlerini sunmaya başlamıştır.

TMSF'nin 30 Mayıs 2014'te yaptığı açıklamada, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin Show TV'nin ve diğer bütün kanallarının Ciner Medya Grubu'na satışının iptaline ilişkin açılan davada sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ve böylelikle kanalların yeniden TMSF'ye geçtiğini duyurmuştur.

Bunun ardınan, Söz konusu mahkeme kararı aleyhine dava açan ve davayı kazanan TMSF, mahkeme kararının kendisine ulaşması üzerine bugün aldığı kararla Show TV'nin yeniden Ciner Grubu'na verilmesine karar verdi. (18 Temmuz 2014)

Ayrıca, Show TV 15 Temmuz 2014'ten itibaren Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz ve ücretsiz HD yayına başlamıştır.

SHOW TV FREKANS BİLGİLERİ

SHOW TV (UYDU)

DIGITAL

Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

Alış Frekansı

12219,0 MHz

Polarizasyon

Horizontal (Yatay)

Symbol Rate

6.500 Msym/s

FEC Rate

3/4

Transporder

14