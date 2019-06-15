16 Haziran Star hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı

16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yaza damgasını vuracak olan dizilerden hangileri yayınlanacak? 16 Haziran Pazar günü Star Tv'de kanalında hangi diziler hangi programlar yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde..

16 HAZİRAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 GENİŞ AİLE

09:00 Ayrıcalıklı Rotalar Yaşam - Yeni Bölüm

09:45 En Güzel Bölüm Magazin

10:10 Kiralık Aşk Yerli Dizi - Tekrar

12:30 Sucu Kamil Yerli Sinema

14:30 Taksi 4 Yabancı Sinema

16:00 Benim Tatlı Yalanım Yerli Dizi - Tekrar

18:45 Star Haber Haber

20:00 San Andreas Fayı Yabancı Sinema

22:30 Benim Tatlı Yalanım Yerli Dizi - Tekrar

STAR TV TARİHÇESİ

Star TV, 1 Mart 1989 yılında Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalıdır. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, özellikle dizileri, yarışma programları ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç yayınlarıyla öne çıkmaktadır.

Kuruluş

Star TV, Lihtenştayn'da 50.000 İsviçre frangı sermaye ile 1 Mart 1989'da kurulmuş bulunan Magic Box Incorporated AG adlı şirket tarafından Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olarak, "Star 1" adı ile kuruldu ve Almanya üzerinden 7 Mayıs 1990'da, her gün 18:00 ile 23:00 saatleri arasında test yayınına başladı.[2] 11 Mayıs günü yayın süresi 12 saate çıkarıldı ve yayın saatleri 13:00 ile 01:00 saatleri arasına çekildi.[3] 4 Ağustos 1990'da ise normal yayına başladı.[4] Magic Box Incorporated AG'nin Türkiye temsilcisi olarak 1990 yılının Aralık ayı başında kurulan Magic Box International'ın patronları ise, Rumeli Holding'in sahibi Cem Uzan, Yapı ve Ticaret A.Ş., İmar Bankası ve Adabank'ın sahibi olan babası Kemal Uzan ile Turgut Özal'ın büyük oğlu Ahmet Özal'dı.

Anayasanın 133. maddesine göre, Türkiye'de radyo ve televizyon yayınları TRT'nin elinde olduğundan özel televizyon kurulamıyordu. Yine anayasaya göre Türkiye'deki tüm vericiler TRT'nin elinde olduğundan TRT Türkiye'den Almanya'ya görüntü transferine, "Anayasa'ya göre özel Radyo ve TV yasak" gibi bir gerekçe ile izin vermedi.

Avrupa'da bu nakilleri PTT/Telekom gibi kuruluşlar yapıyordu. Turgut Özal'ın talimatı ile 3517 sayılı yasayla TRT'nin radyo-televizyon vericileri ve gerek karasal linkler gerek uydu işletmeciliği ve frekans tahsisleri yetkisi PTT'ye devredildi. PTT bu yetki ile sonraki yıllarda Türksat uydusunun Türkiye'ye kazandırdı. İşte bu sayede Magic Box Haber görüntüleri PTT'den kiralanan link ile Deutschland Telekom üzerinden yapıldı. Haberlerin günlük video görüntüleri Star 1'de yayınlanmaya başlandı.

TRT vericileri hiçbir zaman kullanılmadı çünkü Almanya'dan Eutelsat uydusundan yapılan yayın Türkiye'de 60 cm çapında çanak antenler ve uydu alıcı cihazlar ile izlenebiliyordu. Dönemin SHP'li yöneticileri, Genel Başkanları Erdal İnönü'nün "korsan TV" sözü üzerine Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok ilde kapatma davaları açtılar. Ancak Kırıkkale'de bir mahkeme bilirkişi raporları ile Türkiye'den yayın yapılmadığını ve kapatma olamayacağını karara bağladı. Bu karar yargıtay tarafından da onaylanınca Magic Box yayınlarının ve yurt dışından yapılan uydu yayınlarının önünde yasal bir engel kalmadı.

Dönemin başbakanı Süleyman Demirel bu durumu Davos toplantısında "De Facto" bir durum, Türkiye'de çok sesli demokrasinin delili oldu." diyerek Anayasa ve Yasaların değiştirilmesi talimatı verdi. Anayasa değişti, 3984 sayılı RTÜK yasasının 25. maddesi TBMM'de kabul edilmişken Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat etti. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller DYP Genel Başkanı ve Başbakan olarak bu yasanın Meclis'te kabul edilip yasalaşmasını 1994 yılında sağladı