16 Haziran TRT 1 hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı
16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yaza damgasını vuracak olan dizilerden hangileri yayınlanacak? 16 Haziran Pazar günü kanallarda hangi diziler hangi programlar yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde..
16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yaza damgasını vuracak olan dizilerden hangileri yayınlanacak? 16 Haziran Pazar günü kanallarda hangi diziler hangi programlar yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde..
16 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Beni Böyle Sev
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Kalk Gidelim
16:00 Tek Yürek
19:00 Ana Haber
20:00 Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz"
22:30 Rastgele
TRT 1 HAKKINDA
Türkiye’nin ilk ulusal kanalı olan Türkiye Radyo ve Televizyonu 1. Kanalı, 31 Ocak 1968’de itibaren yayın yapmaktadır. 1990 yılına kadar tek kanal olan TRT1, bu tarihten sonra da Türkiye’nin ruhunu yansıtmaya devam etmiştir.
TRT’nin ekran yüzü olan TRT1, geçmişten geleceğe uzanan çizgisinde kumandaların 1. sırasındaki yerini korumayı hep başarmıştır. Kamu yayıncılığı yapmayı ilke edinen TRT1, dinamik bir televizyonculuk anlayışıyla özel kanallarla da rekabet etmektedir.
“Türkiye’nin Kanalı” olmak için yola çıkan TRT1, bugün herkesin kendisinden bir şey bulacağı, ilkeli yayın yapan, bir aile kanalıdır…
Uydu Parametreleri
|ORTAM
|PLATFORM
|YAYIN TÜRÜ
|KAPSAMA
|FREKANS (MHZ)
|KANAL SIRA NUMARASI
|SR
|FC
|PAKET
|Türksat 4A Uydusu (42°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye-Orta Asya
|11958
|27500
|5/6
|TRT Paketi
|Türksat 3A Uydusu (42°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye-Orta Asya
|11096
|30000
|5/6
|TRT Paketi
|Türksat 2A Uydusu (42°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye-Avrupa
|11919
|24444
|3/4
|TRT Paketi
|Türksat 3A Uydusu (42°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye-Avrupa
|11054
|30000
|3/4
|TRT HD Paketi
|Eutelsat W3A Uydusu (7°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye-Avrupa
|11492
|30000
|3/4
|Digiturk
|Eutelsat W3A Uydusu (7°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye-Avrupa
|10928
|30000
|5/6
|Digiturk
|Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli)
|Skynet Stream
|SD
|Kuzey Amerika
|11960-11867
|Karasal
|TRT Vericiler
|SD
|Türkiye
|Digiturk
|Digiturk
|SD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 23
|Digiturk
|Digiturk
|HD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 323
|D-Smart
|D-Smart
|SD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 426
|D-Smart
|D-Smart
|HD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 26
|Dijital Kablo
|Teledünya
|SD
|Türkiye
|Kanal 22
|Dijital Kablo
|Teledünya
|HD
|Türkiye
|Kanal 9
|Analog Kablo
|Türksat
|SD
|Türkiye
|Kanal2S 04
|Iptv
|Tivibu
|SD
|Türkiye
|Kanal 22
|Iptv
|Tivibu
|HD
|Türkiye
|Kanal 9
|Iptv
|GizzMedia
|SD
|Avrupa
|Iptv
|AtaLine
|SD
|Hollanda
|Webtv
|TRT Sitesi
|SD
|Web Ağı
|Webtv
|Tivibu
|SD
|Web Ağı
|Mobil TV
|GSM, Mobil Platformlar
|SD
|Gsm Ağı
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