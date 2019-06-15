16 Haziran TRT 1 hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı

16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yaza damgasını vuracak olan dizilerden hangileri yayınlanacak? 16 Haziran Pazar günü kanallarda hangi diziler hangi programlar yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde..

16 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Beni Böyle Sev

09:00 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kalk Gidelim

16:00 Tek Yürek

19:00 Ana Haber

20:00 Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz"

22:30 Rastgele

TRT 1 HAKKINDA

Türkiye’nin ilk ulusal kanalı olan Türkiye Radyo ve Televizyonu 1. Kanalı, 31 Ocak 1968’de itibaren yayın yapmaktadır. 1990 yılına kadar tek kanal olan TRT1, bu tarihten sonra da Türkiye’nin ruhunu yansıtmaya devam etmiştir.

TRT’nin ekran yüzü olan TRT1, geçmişten geleceğe uzanan çizgisinde kumandaların 1. sırasındaki yerini korumayı hep başarmıştır. Kamu yayıncılığı yapmayı ilke edinen TRT1, dinamik bir televizyonculuk anlayışıyla özel kanallarla da rekabet etmektedir.

“Türkiye’nin Kanalı” olmak için yola çıkan TRT1, bugün herkesin kendisinden bir şey bulacağı, ilkeli yayın yapan, bir aile kanalıdır…

Uydu Parametreleri