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  3. 16 Haziran TRT 1 hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı

16 Haziran TRT 1 hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı

16 Haziran Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yaza damgasını vuracak olan dizilerden hangileri yayınlanacak? 16 Haziran Pazar günü kanallarda hangi diziler hangi programlar yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde..

16 Haziran TRT 1 hangi diziler var? 16 Haziran Pazar yayın akışı

16 Haziran Pazar  kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yaza damgasını vuracak olan dizilerden hangileri yayınlanacak? 16 Haziran Pazar günü kanallarda hangi diziler hangi programlar yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde..

16 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

06:25 Beni Böyle Sev

09:00 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kalk Gidelim

16:00 Tek Yürek

19:00 Ana Haber

20:00 Ev Sineması Kuşağı "Davetsiz"

22:30 Rastgele

TRT 1 HAKKINDA

Türkiye’nin ilk ulusal kanalı olan Türkiye Radyo ve Televizyonu 1. Kanalı, 31 Ocak 1968’de itibaren yayın yapmaktadır. 1990 yılına kadar tek kanal olan TRT1, bu tarihten sonra da Türkiye’nin ruhunu yansıtmaya devam etmiştir.

TRT’nin ekran yüzü olan TRT1, geçmişten geleceğe uzanan çizgisinde kumandaların 1. sırasındaki yerini korumayı hep başarmıştır. Kamu yayıncılığı yapmayı ilke edinen TRT1, dinamik bir televizyonculuk anlayışıyla özel kanallarla da rekabet etmektedir.

“Türkiye’nin Kanalı” olmak için yola çıkan TRT1, bugün herkesin kendisinden bir şey bulacağı, ilkeli yayın yapan, bir aile kanalıdır…

Uydu Parametreleri

ORTAMPLATFORMYAYIN TÜRÜKAPSAMAFREKANS (MHZ)KANAL SIRA NUMARASISRFCPAKET
Türksat 4A Uydusu (42°E)TürksatHDTürkiye-Orta Asya11958 275005/6TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E)TürksatSDTürkiye-Orta Asya11096 300005/6TRT Paketi
Türksat 2A Uydusu (42°E)TürksatSDTürkiye-Avrupa11919 244443/4TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E)TürksatHDTürkiye-Avrupa11054 300003/4TRT HD Paketi
Eutelsat W3A Uydusu (7°E)TürksatSDTürkiye-Avrupa11492 300003/4Digiturk
Eutelsat W3A Uydusu (7°E)TürksatHDTürkiye-Avrupa10928 300005/6Digiturk
Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli)Skynet StreamSDKuzey Amerika11960-11867    
KarasalTRT VericilerSDTürkiye     
DigiturkDigiturkSDTürkiye-Avrupa Kanal 23   
DigiturkDigiturkHDTürkiye-Avrupa Kanal 323   
D-SmartD-SmartSDTürkiye-Avrupa Kanal 426   
D-SmartD-SmartHDTürkiye-Avrupa Kanal 26   
Dijital KabloTeledünyaSDTürkiye Kanal 22   
Dijital KabloTeledünyaHDTürkiye Kanal 9   
Analog KabloTürksatSDTürkiye Kanal2S 04   
IptvTivibuSDTürkiye Kanal 22   
IptvTivibuHDTürkiye Kanal 9   
IptvGizzMediaSDAvrupa     
IptvAtaLineSDHollanda     
WebtvTRT SitesiSDWeb Ağı     
WebtvTivibuSDWeb Ağı     
Mobil TVGSM, Mobil PlatformlarSDGsm Ağı

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