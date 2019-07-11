16 ilde kaçak telefon şebekesine operasyonu

YURTDIŞINDAN kaçak telefon getirerek, kopyaladıkları İMEİ numaralarıyla satanlara yönelik 16 ilde operasyon düzenledi. Baskınlarda 34 kişi yakalanırken, 3 milyon lira değerinde telefon ve malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, özellikle Fatih, Tahtakale'de toptan ve perakende kaçak telefon satan bazı şüphelileri belirledi. Araştırmalarda şüphelilerin, yurtdışından kaçak telefon getirdiği, çeşitli yerlerden bulunan hurda telefonların İMEİ numaralarının klonlandığı ve kaçak telefonlara taşındığı belirlendi. Klonlama işlemlerinin yapılması için özel etiket makinelerinin kullanıldığı tespit edildi. Kaçakçıların, bazı telefonları pasaportlara işlettiği de öğrenildi. Pasaportuna işletecek kişileri bulmak için ise Artvin Sarp Sınırkapısı'nda geçenlerle görüşen bir yapı oluşturulduğu anlaşıldı.

16 İLDE OPERASYON

Yapılan çalışmaların ardından İstanbul Merkezli 16 ilde operasyon düzenlenerek 34 şüpheli gözaltına alındı. Fatih, Tahtakale'de düzenlenen baskınlarda ise 4 bin 146 telefon, İMEİ kopyalamada kullanılan bir etiket makinesi, 126 cep telefonu ekranı, 230 batarya, 655 cep telefonu İMEİ basılı etiket ve çok sayıda telefon, şarj aleti, kulaklık ve farklı malzeme ele geçirildi.

3 MİLYONLUK MALZEME

Polisin ara operasyonlarla birlikte ele geçirdiği malzemelerin 3 milyon lira civarında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlaman şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u hakkında adli kontrol hükmü uygulanırken 15 şüpheli serbest bırakıldı.

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DHA