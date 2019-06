16 ilden 180 sporcu Ulusal Satranç Turnuvasında buluştu

10 yıl önce yerelde başlayıp, bugün Ulusal boyutta yapılan Söke Belediyesi-Remzi Zeytinoğlu Geleneksel Satranç Turnuvası heyecanı başladı.

Üç gün sürecek turnuvanın açılış hamlesi Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan tarafından yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonunun programı dahilinde, Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi (TAYEM) spor salonunda gerçekleşen Ulusal Satranç Turnuvası'na bu yıl yaklaşık 180 sporcu katılıyor. Turnuvaya İzmir, Tekirdağ, Isparta, Aydın, Manisa, Çanakkale, İstanbul, Muğla, Denizli, Antalya, Karaman, Burdur, Balıkesir, Eskişehir, Afyon ve Uşak'tan olmak üzere 16 ilden çeşitli yaş gruplarından sporcular katıldı. Toplam 15 Bin TL ödüllü olan turnuva 5 kategoride gerçekleşiyor.

"Söke'de 900'ün üzerinde lisanslı satranç sporcusu var"

Türkiye'nin her yerinden gelen Satranç sporcularını kutlayarak sözlerine başlayan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Söke'de 3-4 yıldır "Her yerde ve her yaşta satranç" adlı bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamda satranç sporu ilçemizde ciddi bir ivme kazandı. Söke Belediyesi-Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvasının bu yıl 10'su yapılıyor. Bu türlü yarışmaların sayısının artmasını, Türkiye'nin çok değişik yerlerinden sporcu ve satranç severlerin ilçemize gelmelerini arzu ediyoruz. Söke'miz artık satrançla anılan bir yer haline geldi. 900'ün üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bütün okullarımızda satranç oynanıyor. Satranç stratejik öğretisiyle anlamlı bir spor, bir mangala gibi bir Türk zeka oyununu da Söke'mizde yerleştirdik, yaygınlaştırdık. Satranç bunların birincisi. Satranç çocuklarımızın geleceklerini planlama ve sabırlarını geliştirme anlamında da önemli bir spor" dedi.

"Söke Satranç'ın merkezi olmaya başladı"

Yerelde başlayan Söke Belediyesi-Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvasının kısa sürede Satranç Federasyonunun etkinlik programı içinde yer alan, Ulusal boyutta bir turnuva haline geldiğini belirten Satranç Federasyonu Söke Temsilcisi Levent Yıldız; Söke'nin sporcuların yakından takip ettiği bir turnuva olduğunu söyledi. Katılan sporcu kalitesinin de artan bir ivme kazandığını belirten Levent Yıldız; "Söke olarak satrançtaki etkinlik ve kalitemizi artırmak arzusundayız. Gerek federasyonumuz, gerekse Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurumlar ciddi destek vermekteler. Söke Satranç adına bir merkez olmaya başladı. Söke Federasyonda örnek gösterilen ilçe ve turnuva oldu. Sadece sporcu anlamında değil antrenör sayımız Türkiye ortalaması üzerinde. 12 kişi 2. Kademe antrenörümüz var, Aydın ilinde 4 ulusal hakem var ve bunların 3'ü Söke'de bulunuyor. Satrançta Söke'de ciddi işler yapıyoruz" diye konuştu.

