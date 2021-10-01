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  3. 16 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Kasım 2021 Salı günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 16 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

16 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

15:00
Lübnan - BAE
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

15:00
Vietnam - Suudi Arabistan
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV

17:00
Romanya - Türkiye
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Yayın Yok

17:00
Liechtenstein - Belarus
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

18:00
Çin - Avustralya
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:00
Irak - Güney Kore
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV

19:00
Cezayir - Burkina Faso
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Gana - Güney Afrika
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Kamerun - Fildişi Sahili
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Kenya - Ruanda
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Libya - Angola
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Mali - Uganda
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Mısır - Gabon
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Moritanya - Ekvator Ginesi
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Mozambik - Malavi
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Namibya - Togo
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Nijer - Cibuti
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Nijerya - Yeşil Burun Adaları
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Senegal - Kongo
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Tunus - Zambiya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Zimbabve - Etiyopya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Suriye - İran
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV

19:00
Umman - Japonya
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV

19:00
Azerbaycan - Norveç
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

19:00
Bosna Hersek - Karadağ
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

19:00
Ukrayna - Sırbistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

19:30
Litvanya - Slovakya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

19:30
Bulgaristan - Moldova
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

20:00
Türkiye - Danimarka
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor

20:00
Rusya - İspanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

20:30
Kuzey Makedonya - Fransa
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

20:40
İsrail - Macaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

22:00
Fas - Gine
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

22:00
Atletico PR - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:05
İskoçya - Belçika
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

22:30
Kuzey İrlanda - Malta
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
22:45
Karadağ - Türkiye
2022 Dünya Kupasi Eleme
CBC Sport, TRT 1
22:45
Finlandiya - Fransa
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA.tv
22:45
Galler - Belçika
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport, S Sport Plus

22:45
Hollanda - Norveç
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, S Sport 2

23:00
Bolivya - Uruguay
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

23:15
Portekiz - Güney Kıbrıs
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

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