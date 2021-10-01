16 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
16 Kasım 2021 Salı günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 16 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
16 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
15:00
Lübnan - BAE
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
15:00
Vietnam - Suudi Arabistan
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV
17:00
Romanya - Türkiye
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Yayın Yok
17:00
Liechtenstein - Belarus
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
18:00
Çin - Avustralya
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
18:00
Irak - Güney Kore
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV
19:00
Cezayir - Burkina Faso
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Gana - Güney Afrika
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Kamerun - Fildişi Sahili
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Kenya - Ruanda
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Libya - Angola
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Mali - Uganda
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Mısır - Gabon
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Moritanya - Ekvator Ginesi
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Mozambik - Malavi
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Namibya - Togo
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Nijer - Cibuti
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Nijerya - Yeşil Burun Adaları
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Senegal - Kongo
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Tunus - Zambiya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Zimbabve - Etiyopya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Suriye - İran
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV
19:00
Umman - Japonya
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV
19:00
Azerbaycan - Norveç
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:00
Bosna Hersek - Karadağ
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:00
Ukrayna - Sırbistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:30
Litvanya - Slovakya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:30
Bulgaristan - Moldova
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
20:00
Türkiye - Danimarka
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor
20:00
Rusya - İspanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
20:30
Kuzey Makedonya - Fransa
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
20:40
İsrail - Macaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
22:00
Fas - Gine
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
22:00
Atletico PR - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:05
İskoçya - Belçika
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
22:30
Kuzey İrlanda - Malta
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
22:45
Karadağ - Türkiye
2022 Dünya Kupasi Eleme
CBC Sport, TRT 1
22:45
Finlandiya - Fransa
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA.tv
22:45
Galler - Belçika
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport, S Sport Plus
22:45
Hollanda - Norveç
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, S Sport 2
23:00
Bolivya - Uruguay
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok
23:15
Portekiz - Güney Kıbrıs
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV