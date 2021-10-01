Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

15:00

Lübnan - BAE

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2



15:00

Vietnam - Suudi Arabistan

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV



17:00

Romanya - Türkiye

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Yayın Yok



17:00

Liechtenstein - Belarus

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



18:00

Çin - Avustralya

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2



18:00

Irak - Güney Kore

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV

19:00

Cezayir - Burkina Faso

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Gana - Güney Afrika

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Kamerun - Fildişi Sahili

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Kenya - Ruanda

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Libya - Angola

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Mali - Uganda

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Mısır - Gabon

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Moritanya - Ekvator Ginesi

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Mozambik - Malavi

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Namibya - Togo

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Nijer - Cibuti

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Nijerya - Yeşil Burun Adaları

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Senegal - Kongo

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Tunus - Zambiya

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Zimbabve - Etiyopya

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Suriye - İran

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV

19:00

Umman - Japonya

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV



19:00

Azerbaycan - Norveç

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



19:00

Bosna Hersek - Karadağ

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



19:00

Ukrayna - Sırbistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



19:30

Litvanya - Slovakya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:30

Bulgaristan - Moldova

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



20:00

Türkiye - Danimarka

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor

20:00

Rusya - İspanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

20:30

Kuzey Makedonya - Fransa

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

20:40

İsrail - Macaristan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

22:00

Fas - Gine

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube

22:00

Atletico PR - Atletico Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:05

İskoçya - Belçika

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

22:30

Kuzey İrlanda - Malta

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

22:45

Karadağ - Türkiye

2022 Dünya Kupasi Eleme

CBC Sport, TRT 1

22:45

Finlandiya - Fransa

2022 Dünya Kupasi Eleme

UEFA.tv

22:45

Galler - Belçika

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport, S Sport Plus



22:45

Hollanda - Norveç

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport Plus, S Sport 2



23:00

Bolivya - Uruguay

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok



23:15

Portekiz - Güney Kıbrıs

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV