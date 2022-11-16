16 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, düşünüp durmaya son ver, Kova, o insanı görmezden gelme!

Günlük burç 16 Kasım 2022 Çarşamba yorumları meraklıları tarafında araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor. Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?

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16 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, düşünüp durmaya son ver, Kova, o insanı görmezden gelme! 1

Günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım 2022 gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

16 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, düşünüp durmaya son ver, Kova, o insanı görmezden gelme! 2

SEVGİLİ KOÇ; Bugün kendine verdiğin sözleri gerçekleştirmek için bazı adımlar atacaksın. Sıkıldığın ve bunaldığın bir dönemi geri bırakacaksın. Alacağın her karar senin iyiliğine olacak. Kendi derin düşüncelere bırakmamalı, geçmişi çok fazla kafaya takmamalısın. Her şey istediğin şekilde gerçekleşecek sadece biraz sabret.

SEVGİLİ BOĞA; Bu sabah günlerdir kafanı kurcalayan durumlar için kara verme vakti. Hayatını ne şekilde yaşamak istediğine karar verip yol haritası çizmelisin. Kendini yıpratma ve doğru olanı seçmeye çalış. Gün içinde yaşayacağın bazı konuşmalar moralini bozabilir. Aile içinde sizi bekleyen güzel bir haber çok yakında size ulaşacak.

SEVGİLİ İKİZLER; Günlerdir devam eden bazı tartışmalar bugün gündemine bir hayli dahil olacak. Sesini çıkarmasını bil ancak kalp kırmaktan da uzak dur. Her şeyin daha iyi olabilmesi için bir şeyler yapmaya çalış. Kendini düşüncelerle yormak yerine konuşarak çözümler üret. Partnerinden gelecek olan bir mesaj bugün canını sıkabilir.

SEVGİLİ YENGEÇ; Zor ve gergin bir gün seni bekliyor. Her şeyin üst üste geldiği günlerde yalnız başına kalıp her şeyi detaylı bir şekilde düşünmelisin. Yaşananlarda senin de hataların olduğunu kabul et bencilliği bırak. Kontrollü bir şekilde adım atmalı ve sesini her yerde çıkarmamalısın. Aile içinde yaşanacak tartışmalarda geri planda kalmalısın.

SEVGİLİ ASLAN; Bugün çevrenizdekilerle ve ailenizle olan meselelerinizden dolayı bunalmış ve yorgun hissedebilirsiniz. Hiçbir şey yapmak istemiyor, kendi kabuğunuza çekilmek istiyorsunuz. Her şeyin üst üste geldiğini düşünüp kendini daha fazla yıpratma. Sorunların için çözümler bulmaya çalış oturup kendini yorma.

SEVGİLİ BAŞAK; Bugün, yaşamsal konularda olumlu enerjilere sahipsiniz.. Çekim gücünüzün üst seviyelere ulaşacak olması, her şeyin daha da iyiye gitmesi ve yaşanan problemlerin çözüme kavuşması için bazı adımlar atacaksın. Yapmak istediğin her şey güzel bir şekilde sonuçlanacak. Kendine iyi geldiğini düşündüğün şeylere bugün daha da ağırlık ver.

SEVGİLİ TERAZİ; Duygusal boşlukta hissedebileceğiniz bir gündesin. Alacağınız kararların en doğrusu olduğuna emin olup ona göre adım atmalısın. Geçiş sürecindesin ve bu dönemde en az hasarla kurtulma için yeri geldiğinde yardım istemesini bil. Etrafındaki değişime ayak uydurursan her şey daha kolay ve hızlı bir şekilde yolunu bulabilir.

SEVGİLİ YAY; Kendiniz için en iyisinin ne olduğuna, neyi istemediğinize artık karar vermelisiniz. Sizi yoran ve bunaltan insanlara bugün elveda diyebilirsin. Kendini kötü hissetsen bile bir şeylerin farkına vardığın için yaşadıkların artık canını yakamayacak. Güzel ve istediğin gibi bir hayat yaşamak için vereceğin kararlarda çevrendekilerin tavsiyelerine kulak ver.

SEVGİLİ AKREP; Her şeyin üst üste geldiği bu dönemde sabah saatleri itibariyle alacağın bir telefon seni adeta havalara uçuracak. Uzun zamandır beklediğin şeyler tam umudunu kestiğin anda hayatına dahil olacak. İş hayatındaki belirsiz durumlar yapılacak olan bazı konuşmalardan son senin lehine bir şekilde sonuçlanacak. Günün tadını çıkar.

SEVGİLİ OĞLAK; Bugün sizin koşuşturmacalı geçebilir ve bu da sizi gün içerisinde yorgun hissettirebilir. Üzerinizde fazla baskı ve huzursuzluk hissediyor olabilirsin. Ancak her şeyin bir sonu olduğunu unutmamalı ve kendini yıpratmaktan vazgeçmelisin. Hayatın bir şekilde devam ettiğine şahit olacağın bazı durumlar yaşanabilir. Kendini iyi geleceğini düşündüğün şeyleri yap.

SEVGİLİ KOVA; Heyecanlı bir gün olacak! Güzel gelişmeler yaşayabilir, beklemediğiniz haberler alabilirsin. Aşk hayatında ufak tefek problemler yaşayabilir, bu problemler karşısında ani bir şekilde hareket etmeden önce düşünmelisin. Kalp kırmaktan geri durmalı ve sana değer verdiğini bildiğin insanları bu kadar görmezden gelmemelisin.

SEVGİLİ BALIK; Özgürlüğünü tam anlamıyla hissetmek ve gerçekleştirmekten geri durduğun şeyler için bugün bir şeyler yapabilirsin. Günün güzel bir şekilde devam etmesi için sevdiklerinle vakit geçirmeli ve konuşulmayan şeyleri konuşarak çözümler aramalısın. Hayatını güzelleştirmek senin elinde her şeyin doğrusunu yap.

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