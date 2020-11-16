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  3. 16 Kasım hava durumu | Karla karışık yağmur geliyor!

16 Kasım hava durumu | Karla karışık yağmur geliyor!

Meteoroloji ülke genelinde 16 Kasım hava durumunu açıkladı. Yurdun doğu kesimlerinde sağanak yağış görülecekken batı kesimlerinde de parçalı bulutlu bir hava olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretse de Şırnak, Hakkari ve Van illerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

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16 Kasım 2020 Pazartesi 08:44
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