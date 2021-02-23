Çarpıcı açıklama! Ünlü oyuncu sevişmeyi reddettiNorveç Futbol Federasyonu'ndan flaş açıklama: Norveç - Türkiye maçı İspanya'da oynanacakÖzlem Balcı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Özlem Balcı Netflix açıklamasıZeki Müren hakkındaki ifadeleri tepki çeken Alpay'dan bir skandal açıklama daha!Son dakika: Mehmetçik'ten Gara'ya hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler16 kişinin idamını izlemeye zorlandı! İdamını bekleyen kadın kalp krizinden ölmesine rağmen asıldıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 23 Şubat 2021 Salı23 Şubat Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Şubat SalıBaraj 23. bölüm canlı izle|Baraj son bölüm Fox TV canlı izle
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. 16 kişinin idamını izlemeye zorlandı! İdamını bekleyen kadın kalp krizinden ölmesine rağmen asıldı

16 kişinin idamını izlemeye zorlandı! İdamını bekleyen kadın kalp krizinden ölmesine rağmen asıldı

İran'da Zahra İsmaili adlı kadın kocasını öldürdüğü için idam cezasına çarptırtırıldı. İsmaili, tam asılmak üzereyken kalp krizi geçirerek öldü fakat genç kadın, kayınvalidesinin isteği üzerine yine de asıldı.

16 kişinin idamını izlemeye zorlandı! İdamını bekleyen kadın kalp krizinden ölmesine rağmen asıldı

İran'da akıllara durgun veren bir olay yaşandı. Eşi tarafından şiddet gören Zahra Ismaili adlı kadın, kızına da şiddet uygulayan kocasını öldürdü. İstihbarat elemanı olan kocasını öldürdüğü için idam cezası alan kadın  infaz gerçekleştirilirken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Fakat İran'daki kanunlardan dolayı ve öldürülen adamın annesinin isteği üzerine talihsiz kadının cansız bedeni yine de asıldı.

Zahra İsmaili'nin Avukatı Omid Moradi konuya ilişkin açıklamada bulundu. Moradi, eşi Ali Rıza Zamani'yi öldürmekten hüküm giyen müvekkilinin evliliği süresince şiddete maruz kaldığını, talihsiz kadının kendisini ve kızını korumak için cinayet işlediğini belirtti.

16 ERKEĞİN İDAMINI İZLEMEYE ZORLANDI

Zahra İsmaili'nin Avukatı Omid Moradi, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda  müvekkilinin nasıl öldüğünü anlattı. Moradi paylaşımında, Cumartesi günü Rajai Shahr Hapishanesi'nde yaşanan olayda İsmaili'nin kendisinden önce 16 erkeğin idamını izlemeye zorlandığını ifade etti.

KAYINVALİDESİ ASILMASINI İSTEDİ

Zahra İsmaili'nin Avukatı Moradi'nin anlattığına göre talihsiz kadın, kendisine sıra gelmeden az önce kalp krizi geçirdi ve öldü. Ama kurbanın annesinin idam sehpasını tekmeleme hakkını kullanabilmesi için müvekkilinin cansız bedeni yine de asıldı.

Moradi, Alireza Zamani'nin İstihbarat Bakanlığı'nda Genel Müdür olduğunu ve çiftin iki çocukları olduğunu kaydetti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT