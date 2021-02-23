16 kişinin idamını izlemeye zorlandı! İdamını bekleyen kadın kalp krizinden ölmesine rağmen asıldı

İran'da akıllara durgun veren bir olay yaşandı. Eşi tarafından şiddet gören Zahra Ismaili adlı kadın, kızına da şiddet uygulayan kocasını öldürdü. İstihbarat elemanı olan kocasını öldürdüğü için idam cezası alan kadın infaz gerçekleştirilirken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Fakat İran'daki kanunlardan dolayı ve öldürülen adamın annesinin isteği üzerine talihsiz kadının cansız bedeni yine de asıldı.

Zahra İsmaili'nin Avukatı Omid Moradi konuya ilişkin açıklamada bulundu. Moradi, eşi Ali Rıza Zamani'yi öldürmekten hüküm giyen müvekkilinin evliliği süresince şiddete maruz kaldığını, talihsiz kadının kendisini ve kızını korumak için cinayet işlediğini belirtti.

16 ERKEĞİN İDAMINI İZLEMEYE ZORLANDI

Zahra İsmaili'nin Avukatı Omid Moradi, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda müvekkilinin nasıl öldüğünü anlattı. Moradi paylaşımında, Cumartesi günü Rajai Shahr Hapishanesi'nde yaşanan olayda İsmaili'nin kendisinden önce 16 erkeğin idamını izlemeye zorlandığını ifade etti.

KAYINVALİDESİ ASILMASINI İSTEDİ

Zahra İsmaili'nin Avukatı Moradi'nin anlattığına göre talihsiz kadın, kendisine sıra gelmeden az önce kalp krizi geçirdi ve öldü. Ama kurbanın annesinin idam sehpasını tekmeleme hakkını kullanabilmesi için müvekkilinin cansız bedeni yine de asıldı.

Moradi, Alireza Zamani'nin İstihbarat Bakanlığı'nda Genel Müdür olduğunu ve çiftin iki çocukları olduğunu kaydetti.