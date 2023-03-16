HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
16 Mart 2023 Perşembe günlük burç yorumları | Koç, kendine güvenmenin tam zamanı!
Astrolojiseverler, her gün burçlarını hangi gelişmelerin beklediğini merak ederek günlük burç yorumu aramaları yapıyor. Peki bugün burçlar bize neler söylüyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün aşk, para, aile, iş hayatında neler bekliyor? İşte 16 Mart 2023 Perşembe günlük burç yorumları...
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!