16 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor

16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

19:00 Beşiktaş - Göztepe

GALATASARAY

13:00 Sarı-kırmızılı ekipte Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

- Sarı-kırmızılılar, Bursa'ya gidecek

- Takımın kentte karşılanışı

SPOR TOTO 1. LİG

13:30 Ümraniyespor - Gazişehir Gaziantep

13:30 Birevim Elazığspor - Adana Demirspor

16:00 Giresunspor - İstanbulspor

16:00 Osmanlıspor - Hatayspor

TFF 2. Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 27'nci hafta maçları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

17:30 Stuttgart - Hoffenheim (Ozan Kabak)

17:30 Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf (Yunus Mallı)

18:00 Burnley - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI

13.30 Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli olacak. Türkiye, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela ile kura çekimine dördüncü torbadan dahil olacak.

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi Çeyrek Final

15.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor - VakıfBank (Cengiz Göllü)

- Kupa Volley

14:00 İstanbul BBSK - Galatasaray

17:00 Halkbank - Fenerbahçe

BASKETBOL

- Tahincioğlu BSL

13:00 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom

15:15 Pınar Karşıyaka - Banvit

17:30 Tofaş - Sakarya BŞB Basketbol

17:30 Afyon Belediyespor - Galatasaray Doğa Sigorta

20:00 Anadolu Efes - Arel Üniversitesi

- KBSL

14:00 Mersin BŞB - OGM Orman Gençlik

14:00 Kırçiçeği Bodrum - Kayseri Basketbol SK

DHA