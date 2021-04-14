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16 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Mayıs 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

16 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

16 MAYIS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Mayıs 2021 Pazar gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


10:30
Ulsan - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

11:00
Gamba Osaka - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV

11:10
Adelaide United - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

12:30
Geylang - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

12:30
Lion City - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

13:15
Perth Glory - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 3, Bilyoner TV

13:30
Fiorentina - Napoli
İtalya Serie A
Bein Sports 4, CBC Sport, Bilyoner TV

14:00
Crystal Palace - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

14:00
Hamilton - Kilmarnock
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Motherwell - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
St.Mirren - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
FC Midtjylland - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

14:00
Akhmat - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Dinamo Moskova - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Rostov - Krasnodar
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Rubin Kazan - Volgograd
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Khimki - Sochi
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Lokomotiv Moskova - Ural
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Tambov - Zenit
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Ufa - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Eskilstuna United - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV

14:30
Oostende - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV

15:00
Sabadell - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

15:00
Suduva - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

15:00
Skive IK - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Aalborg - AC Horsens
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:30
AZ Alkmaar - Heracles
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

15:30
Feyenoord - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30
Heerenveen - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
Twente - ADO Den Haag
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
Utrecht - PSV
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor, Bilyoner TV

15:30
VVV Venlo - FC Emmen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
Vitesse - Ajax
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30
Willem II - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
Zwolle - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

16:00
Benevento - Crotone
İtalya Serie A
Bein Sports 4Bilyoner TV

16:00
Udinese - Sampdoria
İtalya Serie A
Bein Sports 3, CBC Sport, Bilyoner TV

16:00
Hekimoğlu - 24 Erzincanspor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Kırşehir Bld. - Kırklarelispor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Kocaelispor - Ankara Demir
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Sakaryaspor - Vanspor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok

16:00
Varazdin - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Helsingor - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Pardubice - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

16:00
Teplice - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

16:00
Sarpsborg 08 - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

16:00
Valerenga - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

16:00
Viking - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
 

16:05
Tottenham - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

16:30
Slutsk - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:30
Braunschweig - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

16:30
Darmstadt 98 - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

16:30
Düsseldorf - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

16:30
Karlsruhe - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

16:30
Nurnberg - Bochum
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

16:30
Osnabruck - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

16:30
Paderborn - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

16:30
Sandhausen - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

16:30
St. Pauli - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

17:00
Fuenlabrada - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

17:00
Famalicao - CD Nacional
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

17:00
Mechelen - Standard Liege
Belçika Pro League
Bilyoner TV

17:00
Kopenhag - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Geneva Lions - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

18:00
Mlada Boleslav - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:00
Velez Sarsfield - Racing Club
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

18:05
Sibenik - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

18:15
NK Celje - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:30
WBA - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

18:30
Hammarby - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Cracovia Krakow - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

18:30
Jagiellonia - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

18:30
Lech Poznan - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

18:30
Legia Varşova - Podbeskidzie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

18:30
Piast Gliwice - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

18:30
Wisla Plock - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

18:30
Pogon Szczecin - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

18:30
Slask Wroclaw - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Mainz - B.Dortmund
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:00
Parma - Sassuolo
İtalya Serie A
Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:00
Belenenses - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

19:00
Aarhus - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Bodo Glimt - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sandefjord - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stromsgodset - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Carlos Mannucci - Melgar
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Spartak Trnava - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:30
Alaves - Granada
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV

19:30
Athletic Bilbao - Real Madrid
İspanya La Liga Konferans Yayın
S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, CBC Sport, Bilyoner TV

19:30
Atletico Madrid - Osasuna
İspanya La Liga Konferans Yayın
S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV

19:30
Barcelona - Celta Vigo
İspanya La Liga Konferans Yayın
S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, cbcsport.tv

19:30
Real Betis - Huesca
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82,Bilyoner TV

19:30
Cadiz - Elche
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV

19:30
Getafe - Levante
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV

19:30
Real Sociedad - Valladolid
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV

19:30
Valencia - Eibar
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV

19:30
Villarreal - Sevilla
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV

19:30
Club Brugge - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

19:30
AEK - Aris
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

19:30
Panathinaikos - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

19:30
PAOK - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:10
ND Gorica - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Slavia Prag - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:30
Brest - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Everton - Sheffield Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

21:00
Molde - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Kansas City - Vancouver W.Caps
MLS
Bilyoner TV

21:00
Domzale - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30
Leipzig - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45
Milan - Cagliari
İtalya Serie A
Bein Sports 3, CBC Sport, Bilyoner TV

22:00
Bordeaux - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
JDA Dijon - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Lille - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00
Lorient - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Marsilya - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Monaco - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:00
Montpellier - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Nice - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV

22:00
Nimes - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

22:00
PSG - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV

22:00
Chelsea - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final
UEFA.tv

22:00
Maritimo - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:00
Tacoma Defiance - Orange County
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

22:30
Leganes - UD Logrones
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30
Mallorca - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

23:00
Cincinnati - Miami FC
MLS
Bilyoner TV

23:30
Sporting Cristal - Huancayo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

23:30
Boca Juniors - River Plate
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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