16 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

16 MAYIS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Mayıs 2021 Pazar gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



10:30

Ulsan - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



11:00

Gamba Osaka - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



11:10

Adelaide United - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



12:30

Geylang - Hougang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Lion City - Tanjong Pagar

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



13:15

Perth Glory - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 3, Bilyoner TV



13:30

Fiorentina - Napoli

İtalya Serie A

Bein Sports 4, CBC Sport, Bilyoner TV



14:00

Crystal Palace - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



14:00

Hamilton - Kilmarnock

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Motherwell - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

St.Mirren - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

FC Midtjylland - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



14:00

Akhmat - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Dinamo Moskova - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Rostov - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Rubin Kazan - Volgograd

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Khimki - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Lokomotiv Moskova - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Tambov - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Ufa - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Eskilstuna United - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:30

Oostende - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV



15:00

Sabadell - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



15:00

Suduva - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



15:00

Skive IK - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Aalborg - AC Horsens

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:30

AZ Alkmaar - Heracles

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



15:30

Feyenoord - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



15:30

Heerenveen - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

Twente - ADO Den Haag

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

Utrecht - PSV

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor, Bilyoner TV



15:30

VVV Venlo - FC Emmen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

Vitesse - Ajax

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



15:30

Willem II - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

Zwolle - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



16:00

Benevento - Crotone

İtalya Serie A

Bein Sports 4Bilyoner TV



16:00

Udinese - Sampdoria

İtalya Serie A

Bein Sports 3, CBC Sport, Bilyoner TV



16:00

Hekimoğlu - 24 Erzincanspor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok



16:00

Kırşehir Bld. - Kırklarelispor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Kocaelispor - Ankara Demir

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok



16:00

Sakaryaspor - Vanspor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok



16:00

Varazdin - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Helsingor - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Pardubice - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



16:00

Teplice - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



16:00

Sarpsborg 08 - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



16:00

Valerenga - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



16:00

Viking - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



16:05

Tottenham - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



16:30

Slutsk - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:30

Braunschweig - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV



16:30

Darmstadt 98 - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV



16:30

Düsseldorf - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV



16:30

Karlsruhe - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV



16:30

Nurnberg - Bochum

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV



16:30

Osnabruck - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



16:30

Paderborn - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV



16:30

Sandhausen - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV



16:30

St. Pauli - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV



17:00

Fuenlabrada - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Famalicao - CD Nacional

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:00

Mechelen - Standard Liege

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:00

Kopenhag - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

Geneva Lions - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:00

Mlada Boleslav - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



18:00

Velez Sarsfield - Racing Club

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV



18:05

Sibenik - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:15

NK Celje - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:30

WBA - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



18:30

Hammarby - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Cracovia Krakow - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

Jagiellonia - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

Lech Poznan - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

Legia Varşova - Podbeskidzie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

Piast Gliwice - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

Wisla Plock - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

Pogon Szczecin - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

Slask Wroclaw - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Mainz - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Parma - Sassuolo

İtalya Serie A

Bein Sports 4, Bilyoner TV



19:00

Belenenses - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



19:00

Aarhus - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Bodo Glimt - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandefjord - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stromsgodset - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Carlos Mannucci - Melgar

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Spartak Trnava - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:30

Alaves - Granada

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV



19:30

Athletic Bilbao - Real Madrid

İspanya La Liga Konferans Yayın

S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, CBC Sport, Bilyoner TV



19:30

Atletico Madrid - Osasuna

İspanya La Liga Konferans Yayın

S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV



19:30

Barcelona - Celta Vigo

İspanya La Liga Konferans Yayın

S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, cbcsport.tv



19:30

Real Betis - Huesca

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82,Bilyoner TV



19:30

Cadiz - Elche

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV



19:30

Getafe - Levante

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV



19:30

Real Sociedad - Valladolid

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV



19:30

Valencia - Eibar

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV



19:30

Villarreal - Sevilla

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV



19:30

Club Brugge - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



19:30

AEK - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



19:30

Panathinaikos - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



19:30

PAOK - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:10

ND Gorica - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Slavia Prag - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:30

Brest - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Everton - Sheffield Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



21:00

Molde - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

Kansas City - Vancouver W.Caps

MLS

Bilyoner TV



21:00

Domzale - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Leipzig - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Milan - Cagliari

İtalya Serie A

Bein Sports 3, CBC Sport, Bilyoner TV



22:00

Bordeaux - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



22:00

JDA Dijon - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



22:00

Lille - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV



22:00

Lorient - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



22:00

Marsilya - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



22:00

Monaco - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV



22:00

Montpellier - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



22:00

Nice - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV



22:00

Nimes - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



22:00

PSG - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV



22:00

Chelsea - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final

UEFA.tv



22:00

Maritimo - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:00

Tacoma Defiance - Orange County

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



22:30

Leganes - UD Logrones

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:30

Mallorca - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



23:00

Cincinnati - Miami FC

MLS

Bilyoner TV



23:30

Sporting Cristal - Huancayo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:30

Boca Juniors - River Plate

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV