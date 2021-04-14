16 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
15 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Mayıs 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
16 MAYIS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Mayıs 2021 Pazar gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
10:30
Ulsan - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
11:00
Gamba Osaka - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
11:10
Adelaide United - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
12:30
Geylang - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Lion City - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
13:15
Perth Glory - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 3, Bilyoner TV
13:30
Fiorentina - Napoli
İtalya Serie A
Bein Sports 4, CBC Sport, Bilyoner TV
14:00
Crystal Palace - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
14:00
Hamilton - Kilmarnock
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Motherwell - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
St.Mirren - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
FC Midtjylland - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
14:00
Akhmat - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Dinamo Moskova - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Rostov - Krasnodar
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Rubin Kazan - Volgograd
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Khimki - Sochi
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Lokomotiv Moskova - Ural
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Tambov - Zenit
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Ufa - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Eskilstuna United - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:30
Oostende - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV
15:00
Sabadell - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
15:00
Suduva - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
15:00
Skive IK - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Aalborg - AC Horsens
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
AZ Alkmaar - Heracles
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
15:30
Feyenoord - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
15:30
Heerenveen - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Twente - ADO Den Haag
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Utrecht - PSV
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor, Bilyoner TV
15:30
VVV Venlo - FC Emmen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Vitesse - Ajax
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:30
Willem II - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Zwolle - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
16:00
Benevento - Crotone
İtalya Serie A
Bein Sports 4Bilyoner TV
16:00
Udinese - Sampdoria
İtalya Serie A
Bein Sports 3, CBC Sport, Bilyoner TV
16:00
Hekimoğlu - 24 Erzincanspor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok
16:00
Kırşehir Bld. - Kırklarelispor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok
16:00
Kocaelispor - Ankara Demir
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok
16:00
Sakaryaspor - Vanspor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
Yayın Yok
16:00
Varazdin - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Helsingor - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Pardubice - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Teplice - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Sarpsborg 08 - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:00
Valerenga - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:00
Viking - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:05
Tottenham - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
16:30
Slutsk - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:30
Braunschweig - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
16:30
Darmstadt 98 - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
16:30
Düsseldorf - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
16:30
Karlsruhe - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
16:30
Nurnberg - Bochum
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
16:30
Osnabruck - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
16:30
Paderborn - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
16:30
Sandhausen - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
16:30
St. Pauli - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
17:00
Fuenlabrada - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
17:00
Famalicao - CD Nacional
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:00
Mechelen - Standard Liege
Belçika Pro League
Bilyoner TV
17:00
Kopenhag - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Geneva Lions - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:00
Mlada Boleslav - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Velez Sarsfield - Racing Club
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
18:05
Sibenik - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:15
NK Celje - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
WBA - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
18:30
Hammarby - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Cracovia Krakow - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Jagiellonia - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Lech Poznan - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Legia Varşova - Podbeskidzie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Piast Gliwice - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Wisla Plock - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Pogon Szczecin - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Slask Wroclaw - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Mainz - B.Dortmund
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
19:00
Parma - Sassuolo
İtalya Serie A
Bein Sports 4, Bilyoner TV
19:00
Belenenses - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
19:00
Aarhus - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Bodo Glimt - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandefjord - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stromsgodset - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Carlos Mannucci - Melgar
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Spartak Trnava - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:30
Alaves - Granada
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV
19:30
Athletic Bilbao - Real Madrid
İspanya La Liga Konferans Yayın
S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, CBC Sport, Bilyoner TV
19:30
Atletico Madrid - Osasuna
İspanya La Liga Konferans Yayın
S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV
19:30
Barcelona - Celta Vigo
İspanya La Liga Konferans Yayın
S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, cbcsport.tv
19:30
Real Betis - Huesca
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82,Bilyoner TV
19:30
Cadiz - Elche
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV
19:30
Getafe - Levante
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV
19:30
Real Sociedad - Valladolid
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV
19:30
Valencia - Eibar
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV
19:30
Villarreal - Sevilla
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor Kanal 82, Bilyoner TV
19:30
Club Brugge - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
19:30
AEK - Aris
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Panathinaikos - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
PAOK - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:10
ND Gorica - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Slavia Prag - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:30
Brest - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Everton - Sheffield Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
21:00
Molde - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Kansas City - Vancouver W.Caps
MLS
Bilyoner TV
21:00
Domzale - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Leipzig - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:45
Milan - Cagliari
İtalya Serie A
Bein Sports 3, CBC Sport, Bilyoner TV
22:00
Bordeaux - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
JDA Dijon - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Lille - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Lorient - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Marsilya - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Monaco - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
22:00
Montpellier - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Nice - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV
22:00
Nimes - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
22:00
PSG - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV
22:00
Chelsea - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final
UEFA.tv
22:00
Maritimo - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
Tacoma Defiance - Orange County
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
22:30
Leganes - UD Logrones
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:30
Mallorca - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
23:00
Cincinnati - Miami FC
MLS
Bilyoner TV
23:30
Sporting Cristal - Huancayo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:30
Boca Juniors - River Plate
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV