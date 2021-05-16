16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı | Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta
16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" programı ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta...
16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar var? 08.30'da "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programı var. 13.30'da "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" ekranlarda olacak. 20.00'da ise Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta...
FOX TV 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat
11:15 Kefaret-Tekrar
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor- Tekrar
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Kefaret
KEFARET SON BÖLÜM ÖZETİ
Arzu, kızını görmek için gözünü karartarak büyük bir risk almaya karar verir. Zeynep ise Sude'yi kaybetmemek için hukuk mücadelesi vermektedir. Münevver ve Kadir ilişkilerinde yaşanan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için ilişki terapistine giderler. Meltem ışıltılı bir hayata doğru adım atmaya başlar.
(FOX)