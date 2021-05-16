16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı | Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar var? 08.30'da "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programı var. 13.30'da "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" ekranlarda olacak. 20.00'da ise Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta...

FOX TV 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat

11:15 Kefaret-Tekrar

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor- Tekrar

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Kefaret

KEFARET SON BÖLÜM ÖZETİ

Arzu, kızını görmek için gözünü karartarak büyük bir risk almaya karar verir. Zeynep ise Sude'yi kaybetmemek için hukuk mücadelesi vermektedir. Münevver ve Kadir ilişkilerinde yaşanan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için ilişki terapistine giderler. Meltem ışıltılı bir hayata doğru adım atmaya başlar.

(FOX)

