Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduSüt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduSürekli Form Harman Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Koduİçişleri Bakanlığı duyurdu: Aşı olan 65 yaş üstü kısıtlamalardan muaf tutulacakSuşi Ustası, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduSumak Dokumacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduÖlümsüz sanatçı Halk Ozanı Aşık Mahsuni Şerif 19. ölüm yıl dönümünde anıldı16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı | Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta16 Mayıs Pazar 2021 TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'deKademeli normalleşme 1 Haziran'a kadar kapalı olan yerler neresi? Hangi iş yerleri kapalı 2021?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı | Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı | Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" programı ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta...

16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı | Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar var? 08.30'da "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programı var. 13.30'da  "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" ekranlarda olacak. 20.00'da ise Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta...

FOX TV 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat

11:15 Kefaret-Tekrar

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor- Tekrar

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Kefaret

16 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı Kefaret yeni bölümüyle FOX ta

KEFARET SON BÖLÜM ÖZETİ

Arzu, kızını görmek için gözünü karartarak büyük bir risk almaya karar verir. Zeynep ise Sude'yi kaybetmemek için hukuk mücadelesi vermektedir. Münevver ve Kadir ilişkilerinde yaşanan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için ilişki terapistine giderler. Meltem ışıltılı bir hayata doğru adım atmaya başlar. 

(FOX)
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT