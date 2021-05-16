16 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de
16 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Magazin D Pazar" programı var. Akşam kuşağında ise Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de olacak.
16 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı nedir? Kanal D ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? 09.45'te "Magazin D Pazar" programı yayınlanacak hemen ardından 12.00'da "Arda ile Omuz Omuza" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise sevilen program Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de...
KANAL D 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
14:00 Hekimoğlu
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Sınav