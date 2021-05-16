16 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı | Düğün Dernek 2: Sünnet Star'da

16 Mayıs 2021 Pazar Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi programlar var? 12.00'da "Tülin Şahin ile Moda" programı var. Hemen ardından 13.00'da yerli sinema "Hokkabaz" ekranlarda olacak. Akşam 20.00'da ise başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin gibi oyuncuların yer aldığı Düğün Dernek 2: Sünnet Star'da...

STAR TV 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

08:15 Cocomelon

09:30 Menajerimi Ara

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Hokkabaz

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU

Düğün Dernek serisinin ilk filminde İsmail oğlunun düğününü yapar. İkinci filmde ise bu kez torunun sünnet düğünü için kolları sıvar. Ancak eski ekibin tekrar bir araya gelmesiyle olaylar birbirine karışır. Yaşanan olaylardan sonra İsmail'in torununun sünnet düğünü şehir çapında duyulan bir hadise şeklini alır.

(STAR TV)

