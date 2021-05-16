16 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı | Düğün Dernek 2: Sünnet Star'da
16 Mayıs 2021 Pazar Star TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Tülin Şahin ile Moda" programı var. Akşam kuşağında ise sevilen film Düğün Dernek 2: Sünnet Star'da yayınlanacak...
16 Mayıs 2021 Pazar Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi programlar var? 12.00'da "Tülin Şahin ile Moda" programı var. Hemen ardından 13.00'da yerli sinema "Hokkabaz" ekranlarda olacak. Akşam 20.00'da ise başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin gibi oyuncuların yer aldığı Düğün Dernek 2: Sünnet Star'da...
STAR TV 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
08:15 Cocomelon
09:30 Menajerimi Ara
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Hokkabaz
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU
Düğün Dernek serisinin ilk filminde İsmail oğlunun düğününü yapar. İkinci filmde ise bu kez torunun sünnet düğünü için kolları sıvar. Ancak eski ekibin tekrar bir araya gelmesiyle olaylar birbirine karışır. Yaşanan olaylardan sonra İsmail'in torununun sünnet düğünü şehir çapında duyulan bir hadise şeklini alır.
(STAR TV)