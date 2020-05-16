16 Mayıs bugün hangi diziler var? 16 Mayıs Cumartesi yayın akışı
16 Mayıs Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Mayıs Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
16 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Mayıs Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 MAYIS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Mayıs Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 Mayıs Cumartesi ATV Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Windstorm 3
12:10 Jumanji: Vahşi Orman
14:25 Kardeş Payı
15:40 Kuruluş Osman
19:00 Haft Sonu ATV Ana Haber
19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
23:20 Kim Milyoner Olmak İster?
00:40 Müfettiş Gadget
02:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
03:55 Bir Zamanlar Çukurova
16 Mayıs Cumartesi KANAL D Yayın Akışı
06:15 Kalbim Ege'de Kaldı
08:15 Sevimli Yunus
09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Macera Avcıları Hindistan'da
15:45 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Tarzan Efsanesi
22:30 Tarzan Efsanesi
23:45 Beyaz Show
02:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
04:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
04:40 Müzik Arası
05:00 Akasya Durağı
16 Mayıs Cumartesi STAR TV Yayın Akışı
06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Evde Hareket Zamanı
09:45 Medcezir
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Kiralık Aşk
16:00 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 JURASSİC WORLD
22:30 JURASSİC WORLD
00:45 ARAMIZDA KALSIN
02:20 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN BEREKETİ
04:00 KİRALIK AŞK
05:00 ERKENCİ KUŞ
16 Mayıs Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Tarkan
15:45 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
01:30 Bekir Köse İle Sahur Vakti
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
16 Mayıs Cumartesi FOX TV Yayın Akışı
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12:15 ŞEVKAT YERİMDAR
15:45 YAPARSIN AŞKIM
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20:00 BENİMLE SÖYLE
22:30 HAYATIMIZ FİLM
01:30 ŞEVKAT YERİMDAR
02:00 FATİH SAVAŞ İLE SAHUR SOHBETLERİ
04:00 HAYATIMIZ FİLM
05:30 HAYAT SEVİNCE GÜZEL
16 Mayıs Cumartesi TV8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Yetenek Sizsiniz Türkiye
13:45 Bir Baba Hindu
16:00 Recep İvedik 4
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
02:30 Oynat Bakalım
03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
16 Mayıs Cumartesi TRT1 Yayın Akışı
06:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:20 Mesnevi'den Hikayeler
06:45 Küçük Hanımefendi
08:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:50 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:50 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
12:45 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"
13:55 Yedi Numara
14:55 Yeditepe İstanbul
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22:05 Dengi Dengine
23:25 Mesnevi'den Hikayeler
23:50 Kuşlarla Yolculuk
00:20 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
01:25 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
02:10 Sahur Bereketi
03:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
04:50 Yamak Ahmet
HABERE YORUM KAT