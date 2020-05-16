16 Mayıs bugün hangi diziler var? 16 Mayıs Cumartesi yayın akışı

16 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Mayıs Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

16 MAYIS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Mayıs Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

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16 Mayıs Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Windstorm 3

12:10 Jumanji: Vahşi Orman

14:25 Kardeş Payı

15:40 Kuruluş Osman

19:00 Haft Sonu ATV Ana Haber

19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

23:20 Kim Milyoner Olmak İster?

00:40 Müfettiş Gadget

02:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

03:55 Bir Zamanlar Çukurova

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16 Mayıs Cumartesi KANAL D Yayın Akışı

06:15 Kalbim Ege'de Kaldı

08:15 Sevimli Yunus

09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Macera Avcıları Hindistan'da

15:45 Çarkıfelek

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Tarzan Efsanesi

22:30 Tarzan Efsanesi

23:45 Beyaz Show

02:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

04:40 Müzik Arası

05:00 Akasya Durağı

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16 Mayıs Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Evde Hareket Zamanı

09:45 Medcezir

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Kiralık Aşk

16:00 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 JURASSİC WORLD

22:30 JURASSİC WORLD

00:45 ARAMIZDA KALSIN

02:20 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN BEREKETİ

04:00 KİRALIK AŞK

05:00 ERKENCİ KUŞ

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16 Mayıs Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Tarkan

15:45 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

01:30 Bekir Köse İle Sahur Vakti

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

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16 Mayıs Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12:15 ŞEVKAT YERİMDAR

15:45 YAPARSIN AŞKIM

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20:00 BENİMLE SÖYLE

22:30 HAYATIMIZ FİLM

01:30 ŞEVKAT YERİMDAR

02:00 FATİH SAVAŞ İLE SAHUR SOHBETLERİ

04:00 HAYATIMIZ FİLM

05:30 HAYAT SEVİNCE GÜZEL

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16 Mayıs Cumartesi TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:00 Yetenek Sizsiniz Türkiye

13:45 Bir Baba Hindu

16:00 Recep İvedik 4

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

02:30 Oynat Bakalım

03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

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16 Mayıs Cumartesi TRT1 Yayın Akışı

06:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:20 Mesnevi'den Hikayeler

06:45 Küçük Hanımefendi

08:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:50 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

10:50 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

12:45 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

13:55 Yedi Numara

14:55 Yeditepe İstanbul

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

22:05 Dengi Dengine

23:25 Mesnevi'den Hikayeler

23:50 Kuşlarla Yolculuk

00:20 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

01:25 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

02:10 Sahur Bereketi

03:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

04:50 Yamak Ahmet