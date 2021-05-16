16 Mayıs Pazar 2021 TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'de

16 Mayıs Pazar 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar var? 11.50'de "Enine Boyuna" programı yayınlanacak. Hemen ardından 14.15'te sevilen dizi "Gönül Dağı" ekranlarda olacak. 20.00'da ise Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'de...

TRT1 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

03:45 İyilik Hikayeleri

04:30 Dinle Neyden

06:05 Elimi Bırakma

09:00 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

14:15 Gönül Dağı

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip Türkiye'ye dönerken Suriye'de bulunan Türk konvoyuna saldırı yapılır. Saldırının ardından Ankara harekete geçer. Suriye'deki Türk askerlerini ve hava sahasını korumak için son teknoloji ürünü KORAL sistemlerinin bölgeye gönderilmesi konusunda fikir birliğine varılır.

Türkiye'ye getirilen Kasım Fiwati ve amcası Zayed Fadi, oldukça önemli bilgileri anlatır. Ekip, Fadi'nin muhasebecisiyle ilgili istihbaratı incelemeye karar verir. Muhasebecinin Suriye'ye gideceği bilgisi alınır. Bunun üzerine Mete Bey Fadi ile iletişim kurmak için ekibi Suriye’ye yollar.