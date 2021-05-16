16 Mayıs Pazar 2021 TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'de
16 Mayıs Pazar 2021 TRT1 yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Enine Boyuna" programı var. Akşam kuşağında ise ilgi ile izlenen dizi Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'de seyircisiyle buluşacak...
16 Mayıs Pazar 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar var? 11.50'de "Enine Boyuna" programı yayınlanacak. Hemen ardından 14.15'te sevilen dizi "Gönül Dağı" ekranlarda olacak. 20.00'da ise Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'de...
TRT1 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
03:45 İyilik Hikayeleri
04:30 Dinle Neyden
06:05 Elimi Bırakma
09:00 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:15 Gönül Dağı
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ
Ekip Türkiye'ye dönerken Suriye'de bulunan Türk konvoyuna saldırı yapılır. Saldırının ardından Ankara harekete geçer. Suriye'deki Türk askerlerini ve hava sahasını korumak için son teknoloji ürünü KORAL sistemlerinin bölgeye gönderilmesi konusunda fikir birliğine varılır.
Türkiye'ye getirilen Kasım Fiwati ve amcası Zayed Fadi, oldukça önemli bilgileri anlatır. Ekip, Fadi'nin muhasebecisiyle ilgili istihbaratı incelemeye karar verir. Muhasebecinin Suriye'ye gideceği bilgisi alınır. Bunun üzerine Mete Bey Fadi ile iletişim kurmak için ekibi Suriye’ye yollar.