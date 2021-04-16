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  3. 16 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de

16 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 16 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Payitaht Abdülhamid" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

16 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de

16 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi" adlı nostaljik dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Payitaht Abdülhamid" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...

16 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT1 16 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera 
18:00 Ana Haber 
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Payitaht "Abdülhamid"
23:45 Mavera 

16 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ

Ordudan gelen tehdide boyun eğmeyen Abdülhamid, Mahmut Paşa’yı serbest bırakmaz. Osmanlı’ya zarar vermeyi hedefleyen Cassel, büyük bir oyun oynar. Mahmut Paşa ise infaz mangasının önüne çıkartılır. Naime, saraydan ayrılmadan önce, babasına kendini affettirmeye çalışır. Aliye’nin acısını kendi lehlerine kullanmak isteyen düşmanlar ona bir silah gönderir. Ruhsal çöküntü yaşayan Aliye’nin elindeki silah herkes için tehlike oluşturur.

(KAYNAK: TRT 1)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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