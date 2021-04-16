16 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de

16 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi" adlı nostaljik dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Payitaht Abdülhamid" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...

TRT1 16 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Payitaht "Abdülhamid"

23:45 Mavera

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ

Ordudan gelen tehdide boyun eğmeyen Abdülhamid, Mahmut Paşa’yı serbest bırakmaz. Osmanlı’ya zarar vermeyi hedefleyen Cassel, büyük bir oyun oynar. Mahmut Paşa ise infaz mangasının önüne çıkartılır. Naime, saraydan ayrılmadan önce, babasına kendini affettirmeye çalışır. Aliye’nin acısını kendi lehlerine kullanmak isteyen düşmanlar ona bir silah gönderir. Ruhsal çöküntü yaşayan Aliye’nin elindeki silah herkes için tehlike oluşturur.

(KAYNAK: TRT 1)