16 Nisan 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı | Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

TV8 16 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 16 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

TV8 16 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panarom

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'da Doktor Hanım, eşi Zafer’le mutlu bir hayatı olduğunu ve çocukluğunu ise peri masalı geçtiğini anlatan Nihal’in gizlediği anlatmaya çekindiği şeyleri öğrenmeye çalışır. Öte yandan Nihal'in zamansız bayılmasının altında yatan nedenini çözmeye çalışırken, bu bayılmalarının ilgi çekmek için yapıp yapmadığını sorgular. Zafer ise evliliğinin baştan beri yanlış olduğunu ifade ederken, babası ile olan ilişkisi ve ona duyduğu hislerini açık etmekten korkar. Doktor hanım ise daha çok bu ikilinin bu kadar mutsuz olmasına rağmen neden evlendiğini merak eder.

Sadi, Abdullah’ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre'ye sahip çıkamadığını mutlu bir ailesi, çok sevdiği kızları her şeyinin olduğunu ama hala o günün utancını yaşadığını söylemesi doktor hanımı derinden etkiler.