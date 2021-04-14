16 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
16 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Nisan 2021 Cuma maç programı başlığı hafta içi de oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'de 35.hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Peki 16 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
16 NİSAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Nisan 2021 Cuma gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:05
WS Wanderers - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00
Sapporo - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
15:30
Tampines - Geylang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
16:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Konyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
17:00
Varazdin - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Dziugas Telsiai - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Sebail - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:45
Aluminij - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Sputnik - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Zalgiris Vilnius - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Beşiktaş - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Antalyaspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
NEC Nijmegen - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
19:00
Bohemians 1905 - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Podbeskidzie - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:05
ND Gorica - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:15
Sumqayit - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:30
Braunschweig - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Darmstadt 98 - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00
Mura - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Fuenlabrada - Sabadell
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:00
Reading - Cardiff City
İngiltere Championship
Bein Sports 4
20:00
Dainava Alytus - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:45
FC Vitebsk - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:45
Boavista - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Roda - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
SC Telstar - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Oss - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Dordrecht - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Cambuur - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Club Brugge U23 - St.Gilloise
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
Talleres Cordoba - Santa Fe
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
21:00
Jong Utrecht - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:30
Hajduk Split - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Gornik Zabrze - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Leipzig - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Lille - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Spal - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Girona - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Everton - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
22:30
Melipilla - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
23:00
Aldosivi - Rosario Central
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
23:00
Farense - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus Bilyoner TV