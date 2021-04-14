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  3. 16 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Nisan 2021 Cuma maç programı başlığı hafta içi de oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

16 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'de 35.hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Peki 16 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

16 NİSAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Nisan 2021 Cuma gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:05

WS Wanderers - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00

Sapporo - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV

15:30

Tampines - Geylang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

16:00

Gençlerbirliği - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00

Konyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

17:00

Varazdin - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00

Dziugas Telsiai - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00

Sebail - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

17:45

Aluminij - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00

Sputnik - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00

Zalgiris Vilnius - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00

Beşiktaş - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00

Antalyaspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:00

NEC Nijmegen - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

19:00

Bohemians 1905 - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:00

Podbeskidzie - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:05

ND Gorica - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:15

Sumqayit - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

19:30

Braunschweig - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30

Darmstadt 98 - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00

Mura - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00

Fuenlabrada - Sabadell
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00

Reading - Cardiff City
İngiltere Championship
Bein Sports 4

20:00

Dainava Alytus - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

20:45

FC Vitebsk - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

20:45

Boavista - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:00

Roda - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00

SC Telstar - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00

Oss - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00

Eindhoven - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00

Dordrecht - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00

Cambuur - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00

Club Brugge U23 - St.Gilloise
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

21:00

Talleres Cordoba - Santa Fe
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

21:00

Jong Utrecht - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:30

Hajduk Split - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30

Gornik Zabrze - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30

Leipzig - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Lille - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00

Spal - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:00

Girona - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Everton - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

22:30

Melipilla - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

23:00

Aldosivi - Rosario Central
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

23:00

Farense - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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