16 Nisan 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı 16 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Nisan 2021 Cuma maç programı başlığı hafta içi de oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

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Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'de 35.hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Peki 16 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 NİSAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 16 Nisan 2021 Cuma gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi... 12:05 WS Wanderers - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV 13:00 Sapporo - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV 15:30 Tampines - Geylang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube 16:00 Gençlerbirliği - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1 16:00 Konyaspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2 17:00 Varazdin - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV 17:00 Dziugas Telsiai - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV 17:00 Sebail - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport 17:45 Aluminij - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV 18:00 Sputnik - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV 18:00 Zalgiris Vilnius - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV 19:00 Beşiktaş - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1 19:00 Antalyaspor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2 19:00 NEC Nijmegen - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 19:00 Bohemians 1905 - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV 19:00 Podbeskidzie - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV 19:05 ND Gorica - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV 19:15 Sumqayit - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport 19:30 Braunschweig - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV 19:30 Darmstadt 98 - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV 20:00 Mura - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV 20:00 Fuenlabrada - Sabadell

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV 20:00 Reading - Cardiff City

İngiltere Championship

Bein Sports 4 20:00 Dainava Alytus - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV 20:45 FC Vitebsk - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV 20:45 Boavista - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV 21:00 Roda - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 21:00 SC Telstar - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 21:00 Oss - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 21:00 Eindhoven - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 21:00 Dordrecht - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 21:00 Cambuur - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 21:00 Club Brugge U23 - St.Gilloise

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV 21:00 Talleres Cordoba - Santa Fe

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV 21:00 Jong Utrecht - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 21:30 Hajduk Split - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV 21:30 Gornik Zabrze - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV 21:30 Leipzig - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV 22:00 Lille - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV 22:00 Spal - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV 22:00 Girona - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 22:00 Everton - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV 22:30 Melipilla - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV 23:00 Aldosivi - Rosario Central

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV 23:00 Farense - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus Bilyoner TV Tayfun Altuntaş Editör futbolUEFA Avrupa Ligi