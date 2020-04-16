16 Nisan bugün hangi diziler var? |16 Nisan Perşembe yayın akışı

16 Nisan Perşembe bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova, Çukur, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman,Mucize Doktor yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Nisan Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

16 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Nisan Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

16 Nisan Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 OFLU HOCA TRAKYA'DA

21:50 KARAYİP KORSANLARI 4: GİZEMLİ DENİZLERDE

00.20 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU

16 Nisan Perşembe KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 Hayat Tamircisi

21:30 Öldürme Arzusu

02.55 Poyraz Karayel

16 Nisan Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 İŞLER GÜÇLER

23:30 GÜZEL KÖYLÜ

16 Nisan Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:30 Kuaförüm sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Tokatçı

21.45 Güldür Güldür Show

00:15 Tokatçı

16 Nisan Perşembe FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 HER YERDE SEN

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:00 MUCİZE DOKTOR

23:30 TOLGSHOW

16 Nisan Perşembe TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

10:00 Survivor Panorama / Canlı

12:00 Survivor Panorama / Canlı

15:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Devler Ligi

01:30 Doya Doya Moda

16 Nisan Perşembe TRT1 Yayın Akışı

08:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanımlar"

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "İnatçı"

19:00 Ana Haber

20.00 Ev Yapımı

23.15 Yabancı Sinema "Görünmeyen Misafir"