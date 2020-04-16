16 Nisan bugün hangi diziler var? |16 Nisan Perşembe yayın akışı
16 Nisan Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman,Mucize Doktor yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Nisan Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
16 Nisan Perşembe bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova, Çukur, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman,Mucize Doktor yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Nisan Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Nisan Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 Nisan Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 BENİ BIRAKMA
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 OFLU HOCA TRAKYA'DA
21:50 KARAYİP KORSANLARI 4: GİZEMLİ DENİZLERDE
00.20 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU
16 Nisan Perşembe KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 Hayat Tamircisi
21:30 Öldürme Arzusu
02.55 Poyraz Karayel
16 Nisan Perşembe STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 İŞLER GÜÇLER
23:30 GÜZEL KÖYLÜ
16 Nisan Perşembe SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:30 Kuaförüm sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Tokatçı
21.45 Güldür Güldür Show
00:15 Tokatçı
16 Nisan Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 HER YERDE SEN
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:00 MUCİZE DOKTOR
23:30 TOLGSHOW
16 Nisan Perşembe TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler
10:00 Survivor Panorama / Canlı
12:00 Survivor Panorama / Canlı
15:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Devler Ligi
01:30 Doya Doya Moda
16 Nisan Perşembe TRT1 Yayın Akışı
08:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanımlar"
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "İnatçı"
19:00 Ana Haber
20.00 Ev Yapımı
23.15 Yabancı Sinema "Görünmeyen Misafir"
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