Sivas'ta korkunç kaza! Karşı şeride geçen TIR'la otobüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105010164Zabıta'nın yakaladığı dilenciye vatandaşlar para vermeye çalıştı!Misyon ne demek, TDK'ya göre Misyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?16 Ocak 2022 Pazar günün spor manşetleri | Trabzonspor ve Fenerbahçe, deplasmanda takıldı!Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Amasya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100910285Kırıkkale'de müstakil evde yangın! Yangın çevrede büyük korku yarattı16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Ocak 2022 Pazar oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:45
WS Wanderers - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi Ertelendi
Yayın Yok

11:00
İzmir BB - Esengücü Engelliler
Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

12:00
Fenerbahçe - Amedspor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
FB TV

13:00
Karşıyaka - Erokspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok

13:00
Sakaryaspor - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig

13:00
İnegölspor - Ankaraspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Afjet Afyonspor - Bodrumspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Ankara Demir - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Eskişehirspor - Karacabey Bld.
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir

13:00
Akhisarspor - Kömürspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Uşakspor - Amedspor
TFF 2. Lig
TRT Kurdi

13:00
Yeşilyurt Bld. - Düzce Bld.
TFF 3. Lig
Malatya ER TV

13:00
Isparta Davraz - Bucaspor
TFF 2. Lig
Youtube

13:00
52 Orduspor - Kuşadasıspor
TFF 3. Lig
Altaş TV

13:00
Elazığ Karakoçan - Hacettepe
TFF 3. Lig
RTV 23 Elazığ

13:00
Fethiyespor - Kırıkkalespor
TFF 3. Lig
FRT Tv Fethiye

13:00
Yomraspor - Darıca G.Birliği
TFF 3. Lig
Kadırga TV

13:30
Altay - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

13:30
Tuzlaspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT AVAZ, Bein Sports Max 2

13:30
Keçiörengücü - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:00
Baleares - Valencia
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:15
Utrecht - Ajax
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

14:30
Sassuolo - Verona
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

15:00
Rennes - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

15:00
Hull City - Stoke
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV

15:30
Heidenheim - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Connect, Bilyoner TV

15:30
Sandhausen - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30
Schalke 04 - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30
Antwerp - Charleroi
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:00
Giresunspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Balıkesirspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Gambiya - Mali
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV

16:00
Asteras Tripolis - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

16:00
Elche - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart, Bilyoner TV

16:30
Cambuur - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

16:30
Groningen - PSV
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

17:00
Liverpool - Brentford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

17:00
West Ham - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

17:00
Lorient - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Connect, Bilyoner TV

17:00
Monaco - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

17:00
Reims - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Connect, Bilyoner TV

17:00
Strasbourg - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Max 2, Bilyoner

17:00
Venezia - Empoli
İtalya Serie A
CNB Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

17:30
Augsburg - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:00
KAS Eupen - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV

18:15
AEK - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

18:15
Monza - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV

18:15
Pordenone - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV

18:15
Spal - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV

18:30
Santa Clara - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

18:45
Fortuna Sittard - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

19:00
Hatayspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
Bursaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1

19:00
Troyes - Lyon
Fransa Ligue 1

19:00
Fildişi Sahili - Sierra Leone
CAF Afrika Uluslar Kupasi

19:00
Tunus - Moritanya
CAF Afrika Uluslar Kupasi

19:30
Arminia Bielefeld - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner Tv

19:30
Tottenham - Arsenal
İngiltere Premier Lig Ertelendi
Yayın Yok

20:00
Roma - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30
Giannina - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:30
Panathinaikos - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

20:30
Anderlecht - Standard Liege
Belçika Pro League
Bilyoner TV

20:30
Vicenza - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:00
Vizela - Sporting
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:00
Toluca - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

21:30
Famalicao - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS

21:30
Real Madrid - Athletic Bilbao
İspanya Süper Kupa Final
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:00
Cezayir - Ekvator Ginesi
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV

22:45
Marsilya - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:45
Atalanta - Inter
İtalya Serie A
CBC Sports, S Sports Plus, S Sports, Bilyoner TV

23:00
Genk - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV

23:30
Belenenses - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV

Ramazan Sarı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
232
529
132
132
133
132
626
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT