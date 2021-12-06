16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
16 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
16 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Ocak 2022 Pazar oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:45
WS Wanderers - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi Ertelendi
Yayın Yok
11:00
İzmir BB - Esengücü Engelliler
Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
12:00
Fenerbahçe - Amedspor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
FB TV
13:00
Karşıyaka - Erokspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
13:00
Sakaryaspor - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig
13:00
İnegölspor - Ankaraspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Afjet Afyonspor - Bodrumspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Ankara Demir - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Eskişehirspor - Karacabey Bld.
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir
13:00
Akhisarspor - Kömürspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Uşakspor - Amedspor
TFF 2. Lig
TRT Kurdi
13:00
Yeşilyurt Bld. - Düzce Bld.
TFF 3. Lig
Malatya ER TV
13:00
Isparta Davraz - Bucaspor
TFF 2. Lig
Youtube
13:00
52 Orduspor - Kuşadasıspor
TFF 3. Lig
Altaş TV
13:00
Elazığ Karakoçan - Hacettepe
TFF 3. Lig
RTV 23 Elazığ
13:00
Fethiyespor - Kırıkkalespor
TFF 3. Lig
FRT Tv Fethiye
13:00
Yomraspor - Darıca G.Birliği
TFF 3. Lig
Kadırga TV
13:30
Altay - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:30
Tuzlaspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT AVAZ, Bein Sports Max 2
13:30
Keçiörengücü - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
14:00
Baleares - Valencia
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
14:15
Utrecht - Ajax
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
14:30
Sassuolo - Verona
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
15:00
Rennes - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
15:00
Hull City - Stoke
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV
15:30
Heidenheim - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Connect, Bilyoner TV
15:30
Sandhausen - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
15:30
Schalke 04 - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:30
Antwerp - Charleroi
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
16:00
Giresunspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Balıkesirspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Gambiya - Mali
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
16:00
Asteras Tripolis - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
16:00
Elche - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart, Bilyoner TV
16:30
Cambuur - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
16:30
Groningen - PSV
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
17:00
Liverpool - Brentford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
17:00
West Ham - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Lorient - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Connect, Bilyoner TV
17:00
Monaco - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
17:00
Reims - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Connect, Bilyoner TV
17:00
Strasbourg - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Max 2, Bilyoner
17:00
Venezia - Empoli
İtalya Serie A
CNB Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
17:30
Augsburg - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
18:00
KAS Eupen - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:15
AEK - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Monza - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:15
Pordenone - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:15
Spal - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:30
Santa Clara - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:45
Fortuna Sittard - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
19:00
Hatayspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Bursaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
19:00
Troyes - Lyon
Fransa Ligue 1
19:00
Fildişi Sahili - Sierra Leone
CAF Afrika Uluslar Kupasi
19:00
Tunus - Moritanya
CAF Afrika Uluslar Kupasi
19:30
Arminia Bielefeld - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner Tv
19:30
Tottenham - Arsenal
İngiltere Premier Lig Ertelendi
Yayın Yok
20:00
Roma - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
20:30
Giannina - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Panathinaikos - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
20:30
Anderlecht - Standard Liege
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Vicenza - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:00
Vizela - Sporting
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Toluca - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
21:30
Famalicao - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
21:30
Real Madrid - Athletic Bilbao
İspanya Süper Kupa Final
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:00
Cezayir - Ekvator Ginesi
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
22:45
Marsilya - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:45
Atalanta - Inter
İtalya Serie A
CBC Sports, S Sports Plus, S Sports, Bilyoner TV
23:00
Genk - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:30
Belenenses - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV