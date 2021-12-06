Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

16 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Ocak 2022 Pazar oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:45

WS Wanderers - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi Ertelendi

Yayın Yok

11:00

İzmir BB - Esengücü Engelliler

Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

12:00

Fenerbahçe - Amedspor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

FB TV

13:00

Karşıyaka - Erokspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

13:00

Sakaryaspor - Bayburt GÖİ

TFF 2. Lig

13:00

İnegölspor - Ankaraspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Afjet Afyonspor - Bodrumspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Ankara Demir - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Eskişehirspor - Karacabey Bld.

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir

13:00

Akhisarspor - Kömürspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Uşakspor - Amedspor

TFF 2. Lig

TRT Kurdi

13:00

Yeşilyurt Bld. - Düzce Bld.

TFF 3. Lig

Malatya ER TV

13:00

Isparta Davraz - Bucaspor

TFF 2. Lig

Youtube

13:00

52 Orduspor - Kuşadasıspor

TFF 3. Lig

Altaş TV

13:00

Elazığ Karakoçan - Hacettepe

TFF 3. Lig

RTV 23 Elazığ

13:00

Fethiyespor - Kırıkkalespor

TFF 3. Lig

FRT Tv Fethiye

13:00

Yomraspor - Darıca G.Birliği

TFF 3. Lig

Kadırga TV

13:30

Altay - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

13:30

Tuzlaspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT AVAZ, Bein Sports Max 2

13:30

Keçiörengücü - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:00

Baleares - Valencia

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:15

Utrecht - Ajax

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

14:30

Sassuolo - Verona

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

15:00

Rennes - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

15:00

Hull City - Stoke

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

15:30

Heidenheim - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Connect, Bilyoner TV

15:30

Sandhausen - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30

Schalke 04 - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30

Antwerp - Charleroi

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:00

Giresunspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Balıkesirspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00

Gambiya - Mali

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

16:00

Asteras Tripolis - Volos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

16:00

Elche - Villarreal

İspanya La Liga

Spor Smart, Bilyoner TV

16:30

Cambuur - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

16:30

Groningen - PSV

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

17:00

Liverpool - Brentford

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

17:00

West Ham - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00

Lorient - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Connect, Bilyoner TV

17:00

Monaco - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

17:00

Reims - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Connect, Bilyoner TV

17:00

Strasbourg - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Max 2, Bilyoner

17:00

Venezia - Empoli

İtalya Serie A

CNB Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

17:30

Augsburg - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:00

KAS Eupen - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:15

AEK - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Monza - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15

Pordenone - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:15

Spal - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30

Santa Clara - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:45

Fortuna Sittard - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

19:00

Hatayspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Bursaspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

19:00

Troyes - Lyon

Fransa Ligue 1

19:00

Fildişi Sahili - Sierra Leone

CAF Afrika Uluslar Kupasi

19:00

Tunus - Moritanya

CAF Afrika Uluslar Kupasi

19:30

Arminia Bielefeld - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner Tv

19:30

Tottenham - Arsenal

İngiltere Premier Lig Ertelendi

Yayın Yok

20:00

Roma - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30

Giannina - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Panathinaikos - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

20:30

Anderlecht - Standard Liege

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Vicenza - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:00

Vizela - Sporting

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Toluca - Santos Laguna

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

21:30

Famalicao - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

21:30

Real Madrid - Athletic Bilbao

İspanya Süper Kupa Final

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:00

Cezayir - Ekvator Ginesi

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

22:45

Marsilya - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:45

Atalanta - Inter

İtalya Serie A

CBC Sports, S Sports Plus, S Sports, Bilyoner TV

23:00

Genk - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:30

Belenenses - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV