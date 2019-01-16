16 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının tarihini açıklaması bekleniyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor
20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok
- Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının tarihini açıklaması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ
11.00 Akhisarspor maçının hazırlıkları basına kapalı idmanla devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Ümraniyespor maçının çalışmaları sürecek.
10.00 CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret edecek.
21.45 Ali Koç, "Camiaya Sesleniş" programında konuşucak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
20.30 Juventus - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
BASKETBOL
- FIBA Şampiyonlar Ligi
19.00 BC Nizhny Novgorod - Banvit
- Kadınlar Euroleague
19.30 Fenerbahçe - Perfumerias Avenida
VOLEYBOL
- Erkekler Şampiyonlar Ligi
17.30 Halkbank - Zenit Kazan
- Erkekler Challenge Cup
23.00 SC Portugal Lisboa - Maliye Piyango
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları
17.00 VakıfBank - Beşiktaş
17.30 Nilüfer Bld. - Türk Hava Yolları
18.00 Aydın B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld.
19.00 Fenerbahçe Opet - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
19.30 Halkbank - Eczacıbaşı VitrA
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.