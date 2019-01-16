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  3. 16 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

16 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının tarihini açıklaması bekleniyor.

16 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor

20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok

- Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının tarihini açıklaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ

11.00 Akhisarspor maçının hazırlıkları basına kapalı idmanla devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerde Ümraniyespor maçının çalışmaları sürecek.

10.00 CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret edecek.

21.45 Ali Koç, "Camiaya Sesleniş" programında konuşucak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Juventus - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL

- FIBA Şampiyonlar Ligi

19.00 BC Nizhny Novgorod - Banvit

- Kadınlar Euroleague

19.30 Fenerbahçe - Perfumerias Avenida

VOLEYBOL

- Erkekler Şampiyonlar Ligi

17.30 Halkbank - Zenit Kazan

- Erkekler Challenge Cup

23.00 SC Portugal Lisboa - Maliye Piyango

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları

17.00 VakıfBank - Beşiktaş

17.30 Nilüfer Bld. - Türk Hava Yolları

18.00 Aydın B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld.

19.00 Fenerbahçe Opet - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

19.30 Halkbank - Eczacıbaşı VitrA

DHA

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