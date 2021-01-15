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  3. 16 Ocak Cumartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

16 Ocak Cumartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

16 Ocak Cumartesi tarihinde meydana gelecek su kesintileri illerin Kanalizasyon ve Sular İdaresi'ne bağlı resmi web sitelerinde yayımlandı. Biz de İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de yaşanacak su kesintileriyle ilgili tüm ilgileri haberimizde yer verdik.

16 Ocak Cumartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

16 Ocak Cumartesi tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, kentlerin Kanalizasyon ve Sular İdaresi tarafından belirlenerek resmi web sitelerinde yayımlanıyor. Vatandaşların bilgi sahibi olmaları ve gerekli önlemleri almaları adına biz de haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de yaşanacak kesinti bilgilerini haberimizde derledik. İşte 16 Ocak Cumartesi 2021 İSKİ - ASKİ - İZSU ve İSU kesinti bilgileri 

16 OCAK CUMARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 16 Ocak Cumartesi 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

16 OCAK CUMARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 16 Ocak Cumartesi 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

16 OCAK CUMARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

İstanbul'da,16 Ocak Cumartesi 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

16 OCAK CUMARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 16 Ocak Cumartesi 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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