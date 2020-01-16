16 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi
Şike kumpası davasının görülmesine Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda devam edilecek.
FENERBAHÇE
- Şike kumpası davasının görülmesine Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda devam edilecek.
- Sarı lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU
18.00 Antalyaspor - Göztepe
20.30 Trabzonspor - Yukatel Denizlispor
SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYI
- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı" devam edecek.
BASKETBOL
- THY EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Barcelona
Kaynak: DHA
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