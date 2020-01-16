16 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

- Şike kumpası davasının görülmesine Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda devam edilecek.

- Sarı lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU

18.00 Antalyaspor - Göztepe

20.30 Trabzonspor - Yukatel Denizlispor

SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYI

- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı" devam edecek.

BASKETBOL

- THY EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Barcelona

Kaynak: DHA