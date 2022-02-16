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16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 16 Şubat 2022 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Sadakatsiz

 

16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert

13:00  atv Gün Ortası

16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum (Yeni Dizi)

16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Postacı

       

16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Tek Yürek

08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Gülümse Hayata

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 TRT1 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hıçkırık 

16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​​​​​​​​

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58
İstiklal Marşı
05:00
Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
05:30
Karalama Defteri
06:00
Kısa Film Kuşağı
06:30
Sessizce
06:50
Bir Kare Bir Anlam
07:00
Opera Dünyası
07:30
Hayat Sanat
08:00
Anjelika Akbar İle Sesler
08:30
Anadolu Arkeolojisi
09:00
Bir Resim Bir Hikaye
09:30
Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
10:00
Belgesel: Beynin Sırları [s...
11:00
Felsefe Söyleşileri
12:00
Hayat Sanat
12:30
Eşik
13:00
Tarih Söyleşileri
14:00
Yabancı Sinema: Kayıp Kral ...
15:45
Geri Dönüşen Sanat
16:00
Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
16:30
Randevu
16:45
İstanbul, Müzik Ve Tarih
17:30
Evliya Çelebi
18:00
Hayat Sanat
18:30
Muhayyelat
19:00
Günseli Kato İle Miyako'dan...
20:00
Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30
Sessizce
20:45
Türkiye Ekspresi
21:00
Edebiyat Söyleşileri
22:00
Yerli Sinema: Kardeşler

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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