16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 16 Şubat 2022 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
16 ŞUBAT ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
16 ŞUBAT ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber
20:00 Sadakatsiz
16 ŞUBAT ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
16 ŞUBAT ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
16 ŞUBAT ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Son Nefesime Kadar
16 ŞUBAT ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
16 ŞUBAT ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Tek Yürek
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Alişan İle Hayata Gülümse
12:15Şehirden Uzakta
13:15Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Yabancı Sinema "Dangal"
23:30112 Acil Çağrı
16 ŞUBAT ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
10:00Belgesel: Sayılar (Numbers)
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat
12:30Eşik
13:00Tarih Söyleşileri
14:00Yabancı Sinema: Boş Sandık (The Empty Box)
15:45Geri Dönüşen Sanat
16:00Andrea Bocelli: Love in Portofino
16:30İstanbul, Müzik ve Tarih
17:15Randevu
17:30Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
18:00Hayat Sanat
18:30Koleksiyoner
19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30Musikişinas
21:00Edebiyat Söyleşileri
22:00Yerli Sinema : Çırak
23:45Placido Domingo Live at Loreley