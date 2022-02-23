16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 16 Şubat 2022 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar... 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 8’de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 11:15 Survivor All Star 13:00 Survivor Panaroma 14:45 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 18:45 Kanal D Haber 20:00 Sadakatsiz 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman ​​​​​​​ 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Bu Sabah 10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:15 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:10 Senin Hayatın 18:45 Show Ana Haber 20:00 Oğlum ​​​​​​​ 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 10:45 Ekonomi Arası 11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:45 Fulya ile Umudum Olsun 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20:00 Son Nefesime Kadar ​​​​​​​ 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:30 Star Haber 20:00 Bayi Toplantısı 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:15 Tek Yürek 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09:30Alişan İle Hayata Gülümse 12:15Şehirden Uzakta 13:15Beni Böyle Sev 16:30Seksenler 19:00Ana Haber 19:55İddiaların Aksine 20:00Yabancı Sinema "Dangal" 23:30112 Acil Çağrı ​​​​​​​​​​​​​​ 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 09:00Bir Resim Bir Hikaye 09:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 10:00Belgesel: Sayılar (Numbers) 11:00Felsefe Söyleşileri 12:00Hayat Sanat 12:30Eşik 13:00Tarih Söyleşileri 14:00Yabancı Sinema: Boş Sandık (The Empty Box) 15:45Geri Dönüşen Sanat 16:00Andrea Bocelli: Love in Portofino 16:30İstanbul, Müzik ve Tarih 17:15Randevu 17:30Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi 18:00Hayat Sanat 18:30Koleksiyoner 19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ 20:30Musikişinas 21:00Edebiyat Söyleşileri 22:00Yerli Sinema : Çırak 23:45Placido Domingo Live at Loreley Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri