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16 Şubat altın fiyatları 2021 | Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni haftanın ikinci gününde altın fiyatlarında düşüş devam derken vatandaşlar, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarına internette çokça bakmaya başladı. Peki 16 Şubat altın fiyatları 2021 | Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

16 Şubat altın fiyatları 2021 | Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 1114

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yatırım araçları arasında büyük önem teşkil eden altın kuru her gün vatandaşlar tarafından internette çokça takip edilenler arasında yerini alıyor. Girilen yeni haftada düşüşüne devam eden altın, 16 Şubat Salı gününde de bu seyrini korumaya devam ediyor. Altındaki son durumu merak edenler ile ilgili biz de güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.