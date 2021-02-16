16 Şubat altın fiyatları 2021 | Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
16 Şubat altın fiyatları 2021 | Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Yeni haftanın ikinci gününde altın fiyatlarında düşüş devam derken vatandaşlar, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarına internette çokça bakmaya başladı. Peki 16 Şubat altın fiyatları 2021 | Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...