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  3. 16 Şubat Hava Durumu | Kar yağışı yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor!

16 Şubat Hava Durumu | Kar yağışı yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde sağanak yağmurun etkili olması beklenmektedir.

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16 Şubat 2021 Salı 08:38
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