16 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi
İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sona eriyor.
SÜPER LİG
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği
16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor
BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılar günü izinli geçirecek.
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Keçiörengücü - Altay
16.30 Fatih Karagümrük - Giresunspor
16.30 Bursaspor - Adana Demirspor
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - İstanbulspor
BASKETBOL
- Solgar Vitamin Türkiye Kupası Finali
17.00 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko
- Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16.30 Hatay BŞB - Bellona Kayseri Basketbol
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Aydın B.Şehir Bld.
17.30 Nilüfer Bld. - Atlasglobal Yeşilyurt
- AXA Sigorta Efeler Ligi
17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Spor Toto
GÜREŞ
- İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sona eriyor.
AVRUPA'DAN FUTBOL
16.30 Antwerp - Sporting Charleroi (Sinan Bolat)
16.30 St. Pölten - Admira (Sinan Bakış)
17.00 Juventus - Brescia (Merih Demiral*)
17.00 Sassuolo - Parma (Mert Müldür)
18.45 Zwolle - Feyenoord (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)
20.00 Mainz 05 - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
23.00 Lille - Marsilya (Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)
23.00 Real Madrid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
Kaynak: DHA
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