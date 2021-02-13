16 Şubat Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

16 Şubat Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da 16 Şubat Salı günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

16 ŞUBAT SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 16 Şubat Salı günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

16 ŞUBAT SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 15.02.2021 22:00:00

Tamir Tarihi: 15.02.2021 23:30:00

Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi D4 su deposunda bulunan Pompa istasyonu ve çevresinde ENERJİSA Başket Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından alınan bilgilere göre saat 23:30'a kadar elektrik kesintisi olacağından D4 Su deposundan beslenen üst kotlara su verilmeyecektir.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesinin üst kotları

16 ŞUBAT SALI İZSU SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI DOĞANÇAY

15.02.2021 saat 23:00 ile 16.02.2021 saat 10:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası İstasyonu besleyen pompa istasyonundaki enerji sorunundan dolayı pompalar devre dışı.

BORNOVA RAFET PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA

16.02.2021 saat 09:30 ile 10:10 arasında yaklaşık 40 dakika su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı ABDİ İPEKÇİ - 4366SK KVŞ İÇİN

KARABAĞLAR YEŞILYURT MAHALLESI, TAHSİN YAZICI, ESENLİK, VATAN, DOĞANAY, REİS, REFET BELE, GÜLYAKA

16.02.2021 saat 07:15 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Pompa istasyonuzmuzdaki elektrik arızasından dolayı bölgeye su verilemeyecektir.

ÖDEMİŞ PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, KAYMAKÇI, KARAKOVA, SEYREKLİ

16.02.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, KAYMAKÇI, SEYREKLİ, KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR

16 ŞUBAT SALI İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 16 Şubat Salı günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir

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