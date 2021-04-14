16 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

16 TEMMUZ 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Temmuz 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:00

Manly Utd - Sydney Utd

Avustralya NPL NSW

Bilyoner TV



13:00

Campbelltown City - Sturt Lions

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



13:00

Green Gully - Dandenong City

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



13:30

Oakleigh - Bentleigh

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



13:45

Adelaide Comets - Adelaide Raiders

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



15:00

Nice - Bastia

Hazırlık Maçı

Nice Youtube



15:00

Getafe - Ibiza

Hazırlık Maçı

Getafe Youtube



15:00

Freiburg - Vaduz

Hazırlık Maçı

Freiburg Youtube



16:45

Slutsk - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

Dziugas Telsiai - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:30

Ilves - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Lahti - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

TPS Turku - KPV

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Sepsi - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:45

Brest - Sputnik

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Schalke 04 - Vitesse

Hazırlık Maçı

Schalke 04 Youtube



19:00

Yverdon - Sochaux

Hazırlık Maçı

Sochaux Youtube



19:30

Parnu JK - Flora Tallin

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:30

Antofagasta - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



19:55

Dinamo Zagreb - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

FC Midtjylland - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Anderlecht - Ajax

Hazırlık Maçı

Anderlecht Youtube



20:45

Zhodino - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Temperley - Estudiantes

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Cluj - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:45

Derry City - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

St. Patricks - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Wilstermann - Real Potosi

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Osijek - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

