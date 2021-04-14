16 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
16 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Temmuz 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
16 TEMMUZ 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Temmuz 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:00
Manly Utd - Sydney Utd
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
13:00
Campbelltown City - Sturt Lions
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
13:00
Green Gully - Dandenong City
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:30
Oakleigh - Bentleigh
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:45
Adelaide Comets - Adelaide Raiders
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
15:00
Nice - Bastia
Hazırlık Maçı
Nice Youtube
15:00
Getafe - Ibiza
Hazırlık Maçı
Getafe Youtube
15:00
Freiburg - Vaduz
Hazırlık Maçı
Freiburg Youtube
16:45
Slutsk - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Dziugas Telsiai - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:30
Ilves - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Lahti - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
TPS Turku - KPV
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Sepsi - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:45
Brest - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Schalke 04 - Vitesse
Hazırlık Maçı
Schalke 04 Youtube
19:00
Yverdon - Sochaux
Hazırlık Maçı
Sochaux Youtube
19:30
Parnu JK - Flora Tallin
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
19:30
Antofagasta - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
19:55
Dinamo Zagreb - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
FC Midtjylland - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Anderlecht - Ajax
Hazırlık Maçı
Anderlecht Youtube
20:45
Zhodino - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Temperley - Estudiantes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Cluj - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:45
Derry City - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Wilstermann - Real Potosi
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Osijek - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV