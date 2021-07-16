16 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. Son çekilişten devreden büyük ikramiyenin 201 bin 826 lira olduğu On Numara'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 16 Temmuz 2021 CumaOn Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 16 TEMMUZ 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

16 Temmuz Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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ON NUMARA 12 TEMMUZ 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLAR

12 Temmuz Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 03 05 11 15 17 19

20 24 31 35 36 38 45 53

57 58 63 71 73 76 78

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...