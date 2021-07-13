19 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra arife günü ile başlayacak olan Kurban Bayramının 15 Temmuz Perşembe günü ile birleştirileceği düşünülmüş, tatilin süresi merak konusu olmuştu. Son kararı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulunarak Bayram tatilinin kaç gün olduğunu açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar 16 Temmuz 2021 Cuma resmi tatil mi? Cuma günü tatil olacak mı? sorularına internet arama motorlarında yanıt aramaya başladılar.

16 TEMMUZ 2021 CUMA RESMİ TATİL Mİ? CUMA GÜNÜ TATİL OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre 16 Temmuz 2021 Cuma günü resmi tatil değil. Vatandaşlar tam gün mesailerini tamamladıktan sonra Kurban Bayramı tatiline başlayabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilindiği gibi Bayram arifesi olan Pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan Salı’dan Cuma’ya kadar ise tam gün tatildir. Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 15 Temmuz zaten malum bizim FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibariyle başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatil için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

Arife Günü: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 23 Temmuz Cuma