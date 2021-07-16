16 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sevcan'la Lezzet Yolunda programı ve Kalp Atışı dizisiyle başlayan kanal akşam Güldür Güldür Show'un tekrar bölümlerini ekrana veriyor. İşte 16 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 16 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 10:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından Yeni Gelin ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...
16 TEMMUZ 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Bir Şansım Olsa
11:30 Yeni Gelin
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show