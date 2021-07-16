16 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 16 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 10:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından Yeni Gelin ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

16 TEMMUZ 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Bir Şansım Olsa

11:30 Yeni Gelin

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show