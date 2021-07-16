Topçular Yalova feribot ücreti 2021 | Ne kadar, kaç TL? İDO Eskihisar Topçular feribot saatleriSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından 81 ile Kurban Bayramı genelgesi: Trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritası çizildi!Almanya'da yakın tarihin en büyük sel felaketi: En az 81 kişi öldü, onlarcası kayıp!Rosier Galatasaray'ın teklifini reddetti! Beşiktaş için ücretini düşürdüİSKİ İstanbul, İZSU İzmir su kesintisi 16 Temmuz 2021 Cuma | İstanbul, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Melih Bulu'nun rektörlükten alınma nedeni ortaya çıktı! Erdoğan o gelişme sonrası hemen görevden aldı16 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Vikingler:Büyük Macera" TRT 1'de!16 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri TRT2'de!Cuma Hutbesi 16 Temmuz 2021! Diyanet İşleri'nin bu haftaki Cuma Hutbesi konusu: Kurban: Tevhidin Sembolü, İslam'ın ŞiarıSahne kıyafeti olay yaratan Gülşen'e Hande Yener'den destek: "Poposu güzel giyiyor, ne yapsın"
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 16 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

16 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

Bugün TV8'de ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 2 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışına yer verdik. 07:15'te 8’de Sağlık ekranlarda olurken akşam ilgiyle izlenen program MasterChef yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor...

16 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından  8’de Sağlık programını yayınlıyor. 15:00'da sevilen program Paylaş Benimle yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken akşam ise heyecanla izlenen MasterChef yeni bölümüyle ekranlarda oluyor...

16 TEMMUZ 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni bölüm)

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT