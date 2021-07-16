16 Temmuz 2021 spor manşetleri | Ghezzal ve Rosier savaşı sürüyor Galatasaray ve Beşiktaş, Ghezzal ile Rosier savaşını sürdürüyor. Fenerbahçe'de Yarmolenko sesleri. Trabzonspor sol bek için atağa geçti. İşte 16 Temmuz spor manşetleri...

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