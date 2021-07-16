  1. FOTO GALERİ
  2. SPOR
  3. 16 Temmuz 2021 spor manşetleri | Ghezzal ve Rosier savaşı sürüyor

16 Temmuz 2021 spor manşetleri | Ghezzal ve Rosier savaşı sürüyor

Galatasaray ve Beşiktaş, Ghezzal ile Rosier savaşını sürdürüyor. Fenerbahçe'de Yarmolenko sesleri. Trabzonspor sol bek için atağa geçti. İşte 16 Temmuz spor manşetleri...

16 Temmuz 2021 spor manşetleri | Ghezzal ve Rosier savaşı sürüyor 1123