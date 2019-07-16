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  3. 16 Temmuz bugün hangi diziler var? |16 Temmuz Salı yayın akışı

16 Temmuz bugün hangi diziler var? |16 Temmuz Salı yayın akışı

16 Temmuz Salı kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Temmuz Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

16 Temmuz bugün hangi diziler var? |16 Temmuz Salı yayın akışı

16 Temmuz Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Temmuz Salı Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

16 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Temmuz Salı Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 HAZİRAN ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Atv gün ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kimse Bilmez

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 HAZİRAN KANAL D Yayın Akışı

9.00 Küçük ağa

11.15 Magazin D yaz

12:30 Zalim İstanbul

15:15  Aşk-ı Memnu

17:00 Yaralı kuşlar

18:45 Kanal D haber

20:00 Çarkıfelek

22:45 Öğrenci işleri

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 HAZİRAN Salı  STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün

09:45 Kiralık Aşk

12:30 Yüksek Sosyete

15:30 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 Erkenci Kuş

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 HAZİRAN Salı  SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk laftan anlamaz

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Oflu hocanın şifresi

22:45 Fury

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 HAZİRAN FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Bir Aile Hikayesi

12:15 Yasak Elma

13:45 Her Yerde Sen

16:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile Ana haber

20:00 Yaparsın aşkım

22:30 25 Litre

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 HAZİRAN TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı 
11:00 Güle Güle oturun
13:30 Kızım
15:45 Bugün Düğümüz Var

19:00 Oynat Bakalım
20:00 Küçük Esnaf

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

16 HAZİRAN TRT1 Yayın Akışı

09:05 Hangimiz Sevmedik
11:50 Kalk Gidelim
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:25 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Aileler yarışıyor
23:35 Vuslat

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