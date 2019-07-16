16 Temmuz bugün hangi diziler var? |16 Temmuz Salı yayın akışı
16 Temmuz Salı kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Temmuz Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
16 Temmuz Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Temmuz Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Temmuz Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
16 HAZİRAN ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Atv gün ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kimse Bilmez
16 HAZİRAN KANAL D Yayın Akışı
9.00 Küçük ağa
11.15 Magazin D yaz
12:30 Zalim İstanbul
15:15 Aşk-ı Memnu
17:00 Yaralı kuşlar
18:45 Kanal D haber
20:00 Çarkıfelek
22:45 Öğrenci işleri
16 HAZİRAN Salı STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün
09:45 Kiralık Aşk
12:30 Yüksek Sosyete
15:30 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 Erkenci Kuş
16 HAZİRAN Salı SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk laftan anlamaz
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Oflu hocanın şifresi
22:45 Fury
16 HAZİRAN FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Bir Aile Hikayesi
12:15 Yasak Elma
13:45 Her Yerde Sen
16:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile Ana haber
20:00 Yaparsın aşkım
22:30 25 Litre
16 HAZİRAN TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Güle Güle oturun
13:30 Kızım
15:45 Bugün Düğümüz Var
19:00 Oynat Bakalım
20:00 Küçük Esnaf
16 HAZİRAN TRT1 Yayın Akışı
09:05 Hangimiz Sevmedik
11:50 Kalk Gidelim
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:25 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Aileler yarışıyor
23:35 Vuslat
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